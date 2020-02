Primarul Rădăuțiului, Nistor Tătar, a cerut printr-o adresă disitrbuitorului de gaz din municipiu, societatea Nord Gaz Rădăuți, ca în termen de 48 de ore să pună la dispoziția municipalității certificatele de calitate a gazelor naturale furnizate. Asta după ce în ultimele zile au existat nemulțumiri din partea populației legate de calitatea gazului furnizat dar și de valoarea mare a facturilor. ”Având în vedere discuțiile din spațiul public în cea ce privește calitatea gazului furnizat către populație și totodată valoarea crescută a facturilor din luna ianuarie în condițiile în care s-au înregistrat temperaturi mai ridicate față de luna decembrie iar prețurile nu au fost modificate, vă solicităm ca în termen de 48 de ore să ne puneți la dispoziție certificatele de calitate a gazelor naturale furnizate”, se spune în adresa înaintată de Nistor Tătar firmei Nord Gaz Rădăuți.

