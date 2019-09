Primarul de Rădăuți, Nistor Tatar, a vizitat astăzi șantierul șoselei de centură a municipiului declarându-se mulțumit de ritmul alert al lucrărilor dar și de calitatea acestora. Tătar este convins că investiția atât de necesară pentru zona Rădăuți va fi finalizată înainte de termen.

Construcția șoselei de centură a Rădăuților a început în iunie 2018 și are ca termen de finalizare, conform contractului, luna iunie 2021. Dacă firma constructoare, UMB Spedition, își va menține ritmul actual de lucru, centura ar putea fi gata în vara lui 2020. Ruta ocolitoare va avea patru tronsoane care însumează 16,57 kilometri și va costa 82,5 milioane de lei.

