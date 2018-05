Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, a fost reconfirmat cu unanimitate de voturi în funcția de președinte al organizației locale a PSD în urma alegerilor care au avut loc vineri după amiază la Hotel Gerald`s. El va fi secondat de un număr de nouă vicepreședinți aleși de asemenea cu unanimitate de voturi în speță Mihai Reman, Bogdan Loghin (viceprimar), Mihai Frunză, Petru Bejenaru, Romeo Galan, Adi Jecalo, Bianca Cepil, Gavril Mihai și Șerban Bota și de un secretar în persoana lui Gheorghe Simota care a primit și el maximum de voturi din partea delegaților. Au mai fost aleși 14 membri ai Biroului municipal de conducere cărora li s-au alăturat de drept președinții organizațiilor de tineret, femei și pensionari respectiv Andrei Ondina, Mocrei Angelica și Sticleț Simion. Alegerile s-au desfășurat în prezența președintelui organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a președintele de onoare Gavril Mîrza, a deputatului Emanuel Havrici și a subsecretarului de stat în Ministerul Dezvoltării, Cristian Șologon.

Tătar: ”Sperăm să ducem la bun sfărșit proiectele de investiții propuse pentru Rădăuți”

În raportul de activitate Nistor Tătar a ținut să evidențieze că organizația municipală numără 560 de membri din care 122 înregistrați în ultima perioadă arătând că numărul va crește substanțial în viitor. El a subliniat că social democrații rădăuțeni s-au implicat în diverse activități publice precum simpozioane, conferințe, aniversări, comemorări menționând că în acest an al Centenarului s-au axat pe evocarea principalelor personalități ale Marii Uniri. Totodată, Nistor Tătar a arătat că aleșii locali ai PSD au menținut permanent legătura cu cetățenii și au rezolvat în Consiliul Local multe dintre problemele cu care s-au confruntat aceștia. El i-a felicitat pe colegii săi pentru activitatea depusă dar nu înainte de a puncta comunicarea foarte bună care a existat în interiorul organizației la toate nivelurile. Nistor Tătar le-a mulțumit celor prezenți pentru încrederea acordată și și-a exprimat speranța ca toate proiectele de investiții demarate în municipiu vor fi duse la bun sfârșit. ”Vă mulțumesc pentru încrederea pe care o aveți în mine. Sper într-o mai bună colaborare cu domnul președinte Ioan Stan, cu domnii parlamentari și sperăm să ducem la bun sfărșit proiectele de investiții propuse pentru Rădăuți”, a declarat la final Nistor Tătar.

Stan: ”Apreciez extrem de mult organizația Rădăuți în frunte cu președintele ei”

Liderul județean al social democraților, senatorul Ioan Stan, a ținut să aducă aprecieri activității depuse de organizația PSD Rădăuți arătând că este o organizație de top în județ. El l-a felicitat pe Tătar pentru adjudecarea unui nou mandat și și-a exprimat speranța că în viitorul apropiat PSD Rădăuți va ajunge ”la o cifră extrem de rezonabilă de membri” 1.000. ”Apreciez extrem de mult organizația Rădăuți în frunte cu președintele ei. Este o organizație care e pe locul trei în județ ca număr de membri după cele din Suceava și Fălticeni dar care e pe locul doi după numărul de voturi obținute. Dăm o importanță deosebită acestei organizații. Vă felicit pentru ce ați realizat și avem mari așteptări de la dumneavoastră”, a spus Stan. El a vorbit despre lucrurile pe care PSD le-a făcut pentru acest municipiu amintind de finanțarea centurii ocolitoare, de proiectele aprobate prin PNDL 2 adică trei grădinițe și două școli, de reabilitarea spitalului investiție finanțată prin CNI sau de viitorul bazin de înot. Ioan Stan a dat asigurări că nu vor fi probleme cu plata salariilor și a pensiilor dezavuând politica de dezinformare practicată de cei din opoziție și i-a informat pe colegii săi despre mitingul pe care PSD îl pregătește în Capitală privind susținerea familiei tradiționale. ”Dacă suntem uniți vom izbândi”, a fost mesajul de final al liderului social democrat.

Mîrza: ”O echipă Tătar-Stan se va lupta pentru interesul județului”

Printre vorbitori s-au aflat președintele de onoare al organizației județene Gavril Mîrza și deputatul Emanuel Havrici. ”Municipiul Rădăuți arată cel mai bine dintre toate orașele și municipiile din județ și are aspectul unui oraș occidental pentru că aici s-au modernizat foarte multe lucruri, pentru că aici am avut oameni cu care am derulat programul mult hulit utilități și mediu și e cea mai ieftină gigacalorie. Mă bucur că astăzi sunt și alte investiții în beneficiul oamenilor”, a spus Gavril Mîrza. El a arătat că PSD face efortul să aducă țara la normalitate însă se lovește de o mare rezistență din partea statului paralel. ”Am încredere în domnul Nistor Tătar apreciez activitatea lui și sunt sigur că organizația pe care o conduce va avea rezultate bune. Pentru ca lucrurile să meargă bine în județ mi-aș permite să spun că domnul Stan este cel mai indicat să conducă organizația județeană. O echipă Tătar-Stan se va lupta pentru interesul județului”, a încheiat Mîrza. La rândul său, Emanuel Havrici, a ținut să-l felicite pe Tătar pentru modul în care arată Rădăuțiul. El a făcut apel la strângerea rândurilor și la unitate pentru succesul proiectelor PSD de dezvoltare a județului Suceava.