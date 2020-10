Astăzi a avut loc ședința de constituire a noului Consiliu Local al orașului Liteni și de depunere a jurământului de către primarul ales, liberalul Tomiță Onisii, aflat la cel de-al patrulea mandat. Ceremonia s-a desfășurat în prezența subprefectului Daniel Prorociuc. În premieră pentru orașul Liteni la ședința de constituire a participat și o față bisericească, preotul paroh Vasile Ruștie. Consiliul Local al orașului Liteni are în componență 17 reprezentanți din care 11 de la PNL, 3 de la PSD, 2 de la PMP și un independent.

Primarul Tomiță Onisii a ținut să mulțumească tuturor cetățenilor pentru votul dat la alegerile din 27 septembrie și le-a transmis că acesta va un mandat mai bun decât precedentul pentru că sunt multe proiecte aflate în derulare care vor fi finalizate în următorii patru ani și în plus au fost aprobate la finanțare alte două proiecte mari în valoare de peste 7 milioane de euro.

”Mulțumesc în primul rând vechiului Consiliu Local și am speranța că așa cum am lucrat cu vechiul deliberativ așa vom lucra cu noul deliberativ. A fost un mandat cu multe realizări. Sunt onorat și mulțumesc tuturor cetățenilor pentru că au avut încredere în noi și ne-au votat ca să realizăm cât mai multe lucruri pentru ei. Cred că va urma un mandat zic eu mai bun decât precedentul pentru că în primul rând avem în derulare multe proiecte prin PNDL, pe fonduri locale și europene pe care le vom duce la bun sfârșit. Urmează două proiete foarte mari care sunt în diferite etape de implementare cu fonduri europene de peste 7 milioane de euro, unul pe axa 10 pentru care acum două săptămâni am semnat contractul și altul pe axa 13. Două proiecte foarte importante pentru Liteni. Avem proiecte pe CNI și PNDL. Cred că va fi un mandat cu foarte multe realizări. Mulțumesc încă o dată cetățenilor care au avut încredere în noi și sper cu ajutorul bunului Dumnezeu să ieșim cât mai repede sănătoși din această pandemie”, a declarat Tomiță Onisii.

La rândul său subprefectul Daniel Prorociuc a ținut să-i felicite pe aleșii locali și pe primarul Tomiță Onisii și i-a anunțat că îi așteaptă patru ani plini de responsabilitate. ”Vă așteaptă patru ani plini de responsabilitate, responsabilitate pe care locuitorii orașului Liteni v-au dat-o în data de 27 septembrie atunci când v-au ales să-i reprezentați în deliberativul orașului d-voastră respectiv în executiv. Sunt convins că veți pune toată experiența d-voastră pentru binele locuitorilor orașului și prin ideile d-voastră veți face ca acest frumos oraș să-și continue drumul spre un oraș de nivel european”, le-a transmis Prorociuc care la final i-a rugat pe toți să sprijine Instituția Prefectului în acțiunile de respectare a măsurilor privind prevenirea și combaterea răspândirii coronavirusului. Preotul Vasile Ruștie le-a cerut aleșilor locali să lase vrajba și răutatea și să conlucreze toți ca unul pentru binele comunității.