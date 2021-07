Primarul PNL al orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a depus jurământul în noua funcție. Vasile Iliuț a câștigat categoric alegerile parțiale pentru Primăria Vicovu de Sus, din data de 27 iunie. Liberalii au primar în Vicovu de Sus după aproximativ 28 de ani de administrație social democrată.

Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc joi, în prezența unui număr mare de vicoveni, consilieri locali și oameni de afaceri. Alături de aceștia au fost prezenți președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul județului, Iulian Cimpoeșu, vicepreședintele PNL Suceava, fostul deputat Dumitru Mihalescul, șefi de instituții, dar și protopopul de Rădăuți, Ionel Maloș și președintele Comunității Regionale Penticostale, Liviu Axinte.

Ședința a început cu depunerea jurământului de către Vasile Axinte în funcția de primar. Acesta a ținut să le mulțumească tuturor celor care au ținut să fie prezenți alături de el în momentul depunerii jurământului. „Am rămas copleșit de numărul mare al celor prezenți aici. Vreau să mulțumesc președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, prefectului Iulian Cimpoeșu, președintelui Judecătoriei Rădăuți, domnului Dumitru Mihalescul și tuturor șefilor de instituții care au vrut să fie prezenți aici. Vreau să mulțumesc în mod deosebit Partidului Național Liberal, domnului Gheorghe Flutur și tuturor vicovenilor care m-au votat. Și vreau să le transmit vicovenilor care nu m-au votat că data viitoare mă vor vota, prin ceea ce voi face pentru acest oraș. Ușa mea de primar va fi deschisă pentru toți. Voi fi primarul tuturor. Și vreau să mulțumesc angajaților primăriei și tuturor consilierilor locali. Vreau să fac un apel la unitate și să punem umărul la dezvoltarea orașului. Vreau să avem cel mai frumos oraș din Bucovina și să fim mândri de el”, a declarat Vasile Iliuț.

El a avut și un mesaj și pentru vicovenii din Diaspora. „Prin ceea ce vom face sper că cei din Diaspora vor veni acasă și nu vor mai pleca. Dacă noi vom face lucruri frumoase aici, atunci cu siguranță nu vor mai pleca”, a mai declarat primarul din Vicovu de Sus.

Gheorghe Flutur: „Mandatul lui Vasile Iliuț trebuie să fie unul al faptelor”

Invitat să ia cuvântul, președintele PNL și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a adresat un îndemn la muncă și la dezvoltarea orașului Vicovu de Sus. „Doamne ajută! La drum nou la Vicovu de Sus. Personal sunt bucuros de două ori. Reprezint PNL, partidul de guvernământ, iar acum, cu Vicovu de Sus, avem 57 de primari în județul Suceava, din cei 114. Marile orașe și municipii din județul Suceava sunt conduse de primari liberali”, a spus Gheorghe Flutur. El a adăugat că populația are așteptări foarte mari de la administrația liberală, motiv pentru care a lansat un îndemn la muncă. „Mandatul lui Vasile Iliuț trebuie să fie unul al faptelor. Sunt foarte multe de făcut. De acum trebuie să răspundem populației cu ceea ce am promis”, a spus Flutur. El a arătat că orașul Vicovu de Sus are nevoie de investiții importante, amintind în primul rând de rețelele de apă și canalizare. Gheorghe Flutur a precizat că o altă prioritate va fi și deschiderea punctului de trecere a frontierei cu Ucraina de la Vicovu de Sus.

„Sunt convins că Vasile Iliuț va face treabă bună. Lupta politică s-a terminat, trebuie să vă adunați la masă și să vedeți ce trebuie de făcut. Din păcate Vicovu de Sus este un oraș care a rămas în urmă. Însă de acum este nevoie de treabă”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

Nu în ultimul rând, prefectul județului, Iulian Cimpoeșu, i-a urat succes lui Vasile Iliuț și și-a exprimat convingerea că Prefectura va avea o colaborare foarte bună cu noul primar din Vicovu de Sus, pentru binele comunității locale.