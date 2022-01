Primarul PNL al comunei Adâncata, Viorel Cucu, l-a înfruntat pe co-președintele AUR, George Simion, în timpul adunării pe care acesta a organizat-o în această după amiază în comuna Bosanci. Viorel Cucu le-a transmis celor adunați la Bosanci că atât el, cât și majoritatea primarilor din județul Suceava apreciază realizările și sprijinul dat de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Viorel Cucu a spus că este împotriva afirmațiilor făcute de George Simion și de primarul comunei Bosanci, Nicolae Miron, cu privire la șeful administrației locale.

”Am fost prezent în această după amiază la Bosanci pentru că am vrut să-mi arăt nemulțumirea față de modul în care, cu aroganță și fără nicio susținere în realitate, co-președintele AUR George Simion critică activitatea primarilor și a Consiliului Județean Suceava deși este total în afara problematicilor noastre, a celor din Suceava, din Bucovina. Am încercat să intervin și să contracarez discursul agresiv al lui George Simion, dar nu am reușit să o fac pentru că vocea mea a fost acoperită de strigătele acestuia. Vin acum și transmit ferm pe această cale că noi, în Bucovina, nu ne luăm după cei care latră după tren. Suntem oameni care știm să ne facem treaba, suntem primari cu experiență, cu voturi multe în spate și nu acceptăm ca unii care nu au absolut nicio treabă cu zona noastră și care se folosesc de această zonă doar în scop electoral, să ne dea nouă lecții. Nu-l înțeleg pe colegul meu, mai bine spus, pe fostul meu coleg, Neculai Miron, de ce a intrat în astfel de jocuri mici, politicianiste. Poate vrea să candideze împotriva lui Gheorghe Flutur sau o fi alte interese. Am fost acolo ca reprezentat al multor dintre colegii mei să-mi arăt nemulțumirea față de acest tip de acțiune politică. În PNL nu poate fi vorba de o încălcare a vreunor drepturi democratice, nici în partid și nici în județ. Nu am semnat pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis pe care l-am ales, îl susțin și îl voi susține în continuare. Este o un fake-news”, a spus primarul din Adâncata. El a adăugat că primarii PNL, dar și majoritatea populației din județ îl susțin pe președintele României Klaus Iohannis.