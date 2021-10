Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a reacționat după recentele proteste împotriva restricțiilor covid avertizându-i pe cei care au ieșit în stradă că acțiunile lor care favorizează răspândirea virusului nu ”e spirit civic, ci terorism biologic”. ” Sunt liber să protestez, dar nu să ucid. A-mi cere drepturile favorizând răspândirea Covid-19 nu e spirit civic, ci terorism biologic. Când libertatea mea o îngrădește pe a celorlalți, nu am înțeles ce e democrația. A sfida suferința celor care imploră o gură cu aer la ATI, sub privirile medicilor epuizați, e cea mai cruntă formă de dezumanizare. Libertatea de exprimare este însăși esența democrației, unde dreptul de a protesta e fundamental. La Revoluție, cei mai buni dintre români și-au dat viața pentru viața celorlalți, ca supremă formă de iubire a semenilor. Gloanțele regimului totalitar comunist n-au oprit asaltul eroilor pentru binele unui neam întreg.

Eroii Revoluției au luptat pentru semeni, nu împotriva lor. Și-au dat viața, pentru ca ceilalți să trăiască. De ce nu le urmăm exemplul? Mai important decât dreptul la protest e dreptul la viață. Putem învinge pandemia. Covid 19 trebuie să devină istorie. Uniți, ne salvăm semenii din moarte. Să fim demni de eroi, cei cu tricolorul Revoluției sau cu halate albe, în spitale. Să fim cu toții apostolii vieții”, a spus Bogdan Loghin.