Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu și cei doi viceprimari, Lucian Harșovschi respectiv Marian Andronache, vor primi în dotare mașini electrice drept mașini de serviciu. Vehiculele au fost achiziționate prin programul „Vehicule electrice pentru o municipalitate verde” finanțat cu fonduri elvețiene și au costat fiecare 92.655 de lei fără TVA.

Conform programului, municipalitatea se va dota cu 15 mașini electrice. Deja 11 dintre aceste mașini au ajuns la Primărie fiind repartizate. Pe lângă primar și viceprimari, vor mai primi mașini electrice Teatrul Municipal ”Matei Vișniec”, Poliția Locală, Administrația Piețelor, Departamentele de integrare europeană, de buget finanțe, urbanism, Direcția de investiții, Compartimentul autorizare transport. ”Nu ne-am propus să luăm limuzine. Am luat mașini ergonomice, de capacitate mică să se poată strecura prin trafic ca să le poată folosi funcționarii. Ele au două avantaje esențiale: poluare zero și economie mare. O mașină normală pe benzină consumă 42 de lei la100 de km iar una electrică doar 5,8 lei. Economisim 36,2 lei la 100 de km. Are o autonomie de 150 de km suficientă și viteza maximă de 130 de km/h”, a explicat Ion Lungu. El a menționat că Primăria trebuie să mai primească prin acest program finanțat din fonduri elvețiene două furgonete și două autoutilitare.