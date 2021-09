Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin și viceprimarul Ciprian Țarevici au luat parte la festivitățile prilejuite de deschiderea noului an școlar. Exceptând Colegiul Eudoxiu Hurmuzachi, unde festivitățile s-au desfășurat online, edilii orașului au fost prezenți în școli pentru a transmite părinților, cadrelor didactice și elevilor, mesaje de susținere și urări de succes în noul an școlar. După intonarea imnului, festivitățile au continuat cu mesaje din partea reprezentanților cultelor, oficialităților locale și reprezentanților poliției. ”Vă asigur că administrația locală va fi alături de dumneavoastră și în anii următori. Mă înclin în fața profesorilor care își dedică toată puterea pentru a vă învăța ce e mai bun în viață, într-o viață și un drum lung al vieții pe care l-ați început deja și urmează să-l parcurgeți după învățămintele dumnealor. Elevilor le doresc succes în tot ceea ce își propun și îi rog din suflet să participe activ la viața culturală a municipiului Rădăuți. Vor fi foarte multe activități. Strada Bogdan Vodă va fi transformată într-un centru cultural în aer liber”, a transmis primarul Bogdan Loghin la început de an școlar.