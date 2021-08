Poporul și-a format în general o părere nu prea bună despre primari și pe bună dreptate în cele mai multe cazuri. Aceștia sunt văzuți de regulă ca oameni de birou ce semnează documente din care ies comisioanele. Și totuși sunt și primari de teren, oameni gospodari, care muncesc efectiv cot la cot cu muncitorii. Noi am mai dat aici la un moment dat exemplul primarului liberal de Horodnic de Sus, Valentin Luța, care de dimineață până seară lucrează pe șantierele din comună. Din fericire nu este singurul. Îl secondează cu succes primarul social democrat al comunei Crucea, Dorin Rusu. L-am întâlnit într-un sat al comunei unde lucra la igienizarea locului de joacă aflat pe malul râului Bistrița într-un peisaj superb care îți taie respirația. Primarul a cosit iarba și a vopsit elemente de mobilier urban aflate acolo alături de viceprimar și de mai mulți muncitori. Cu o asemenea atitudine nu este de mirare că localitatea pe care o conduce arată ca un adevărat ”colț de rai” ceea ce a făcut ca an de an numărul turiștilor care vin în zonă să crească. Tot mai mulți turiști poposesc cu corturile sau cu rulotele pe malul Bistriței sau la pensiunile din zonă.

