Primarul Sucevei, Ion Lungu, consideră că ultimele date legate de coronavirus ar putea ajuta în demersul de ridicare a carantinei. Într-o declaraţie făcută astăzi, la şase săptămâni de când în Suceava s-a instituit starea de carantină, Ion Lungu, a făcut referire un indicator extrem de important, respectiv numărul de bolnavi de coronavirus activi la mia de locuitori. „Astăzi se împlinesc şase săptămâni de când la Suceava s-a instituit starea de carantină şi o serie de măsuri speciale. Ne rugăm cu toţii ca această perioadă să se termine cât mai repede. Şi un lucru foarte important care intră în discuţie este situaţia epidemiologică din oraşul nostru. Aşa cum am spus eu am urmărit acest indicator foarte importat, numărul de persoane pozitive la 1.000 de locuitori. Şi am această situaţie pe care o actualizez zilnic”, a arătat Lungu. El a amintit că pe data de 5 mai 2020, în municipiul Suceava erau 402 bolnavi de coronavirus activi, ceea ce însemnat 3,14 persoane bolnave la 1.000 de locuitori. Ion Lungu a subliniat faptul că pe data de 8 mai 2020, în Suceava mai erau 284 de bolnavi, adică 2,22 persoane bolnave de coronavirus la 1.000 de locuitori.

„Am putea spune că această situaţie este bunişoară şi ne-ar putea ajuta în demersurile noastre de ridicare a carantinei şi a măsurilor speciale. Vreau să îi asigur pe suceveni că tot ceea ce depinde de mine. În această perioadă am stat în contact cu Guvernul României și am adus la cunoştință justificări, argumente, le-am transmis şi aceste tabele şi sper ca pe data de 15 mai să avem şi noi parte de măsuri de relaxare”, a declarat Lungu.