După ce ISCIR a închis toboganele de la ștrandul municipalității de la Ițcani, pe motiv că acestea nu au autorizație de la această instituție, primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că situația va fi corectată. Ion Lungu a precizat în cadrul unei conferințe de presă că la ștrandul de la Ițcani este o notificare primită de la ISCIR. „Sigur că noi am avut atâtea avize când s-a pornit ștrandul. Mai sunt niște corecturi acolo, cu care suntem în faza de a le duce la îndeplinire. Nu este ceva deosebit. Ca la noi, la români. Niște lucruri care apar după ce a fost deschis ștrandul, după ce am obținut niște autorizații de un anumit fel. Am înțeles că la ISCIR a avut o tematică la nivel național și s-au găsit niște lucruri acolo care trebuie corectate. Facem acest lucru”. Ștrandul de la Ițcani a fost redeschis anul trecut, după un amplu proces de modernizare.

