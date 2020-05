Primarul Suceavei Ion Lungu este optimist că autoritățile centrale vor ridica carantina pentru municipiul reședință de județ și localitățile limitrofe și pregătește aplicarea măsurilor aferente stării de alertă după ieșirea din starea urgență. El a arătat că la intrarea în piețe, bazar și în școli se va măsura temperatura primăria dotându-se deja cu termometre non contact, iar la intrarea în școli vor fi montate tuneluri de dezinfecție.

La intrarea în piețe, bazar și în școli se va măsura temperatura

”Pregătim deja măsurile din starea de alertă și aici așa cum se știe e obligatoriu purtarea măștii. De asemenea am avut discuții la primărie privind accesul în instituțiile publice, în unitățile de învățământ, în piețe în bazar și nu în ultimul rând lucrul legat de transportul public. În instituțiile publice și mă refer aici lșa Primărie noi am cumpărat termometre non contact și vom lua temperatura la intrarea în instituție și la subunități. De asemenea vom monta, la primărie avem deja, tuneluri de dezinfecție. La fel vom face acest lucru și la unitățile de învățământ. Am cumpărat deja 25 de termometre non contact pe care le vom da la școlile gimnaziale și la licee și de asemenea sunt în curs de licitație 25 de tuneluri care vor veni până la data de 1 iunie în așa fel încît odată cu 2 iunie copiii se vor întoarce din anii terminali fie pentru capacitate fie pentru bacalaureat să facă pregătire să avem aceste echipamente deja duse la școli și montate. La fel de important este intrarea la piețe. La fel obligatoriu cu mască și se va lua temperatura și acolo vom avea termometre non contact. Același lucru va fi valabil și la bazar. Administratorii de la piețe, din bazar sunt obligați să ia temperatura la intrare, să urmărească distanțarea fizică a persoanelor care intră la cumpărături în aceste spații comerciale”, a spus Lungu.

”Și în această dimineață am avut o discuție cu domnul ministru al sănătății și l-am rugat să ne ajute să ne sprijine la INSP să luăm acel aviz și în Comitetul Național de pentru Situații de Urgență să se ridice carantina la Suceava”

El a adăugat că sunt șanse ca Sucevei să i se ridice carantina ținând să-i mulțumească președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, pentru implicare.

”Așa cum se știe în cursul zilei de luni Comitetul Județean pentru Situații Speciale de Urgență a aprobat la propunerea domnului președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care este președintele acestui for, primarii municipiilor de județ nu sunt membri ci doar invitați, să întocmeacă documentația în vederea trimiterii la București pentru ridicarea carantinei. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Gheorghe Flutur că s-a implicat foarte mult. Împreună cu doamna director de la DSP au făcut analize epidemilogice pe fiecare localitate în parte din județ ceea ce a permis întocmirea documentației și trimiterea ei la București. Astăzi documentația este la Institutul Național de Sănătate Publică de unde se așteaptă un aviz. Și în această dimineață am avut o discuție cu domnul ministru al sănătății și l-am rugat să ne ajute să ne sprijine la INSP să luăm acel aviz și în Comitetul Național de pentru Situații de Urgență să se ridice carantina la Suceava”, a explicat Lungu.

Apel către suceveni: ”Să facem tot ce depinde de noi să nu mai crească numărul de cazuri de coronavirus în orașul nostru lsă nu mai fim oaia neagră a României”

Ion Lungu a făcut un apel de suflet către suceveni să respecte în continuare măsurile anticoronavirus. ”Dragi suceveni eu sper să se ridice carantina. Am o mare rugăminte la d-voastră să respectăm în continuare regulile legate de coronavirus, cele legate de igiena personală, să ne spălăm pe mâîini să purtăm mască, să respectăm distanța fizică, socială așa cum se spune să facem tot ce depinde de noi să nu mai crească numărul de cazuri în orașul nostru legat de coronavirus să nu mai fim oaia neagră a României așa cum s-a întâmplat în ultima perioadă. De aceea eu fac un apel de suflet la d-voastră și la resaponabilitatea fiecăruia dintre noi. Sper așa cum am spus și cred că se va ridica caratina și ne vom reîntoarce și noi la o situație normală cât mai repede în orașul nostru”, a încheiat Lungu.