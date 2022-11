Primarul Sucevei, Ion Lungu, se află la Poiana Brașov, la cea de-a VI-a ediție a Forumului cooperării descentralizate româno-franceze, unde, în calitate de prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România, a transmis salutul și aprecierea AMR pentru acest eveniment. Primarul a informat că, printre participanți, se numără ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer, ministrul Dezvoltării, Czeke Attila, secretarul de stat în Ministerul de Externe, Daniela Gîtman și președintele Comisiei de Administrație Publică din Camera Deputaților, Simona Bucura Oprescu. De asemenea, sînt prezenți aleși locali din România, Franța și Republica Moldova. Ion Lungu a subliniat că în cursul dezbaterilor a prezentat punctul de vedere al Sucevei vizavi de temele înscrise pe ordinea de zi: gestionarea refugiaților ucraineni, Pactul verde european și Planul Național de Redresare și Reziliență. Primarul a completat: „Sînt convins că Forumul de la Poiana Brașov va răspunde multiplelor probleme care vor fi ridicate de participanții din cele trei țări”.

