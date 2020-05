Primarul Sucevei, Ion Lungu, a apreciat că lucrările de investiții ale municipalității se desfășoară într-un ritm de normalitate în aceste condiții dificile cauzate de pandemia de coronavirus. Ion Lungu a declarat în cadrul unei conferințe de presă online că a vizitat șantierele de la toate cele 15 proiecte care sunt în execuţie în momentul de faţă. Lungu a făcut referire în primul rând la zona de agrement de pe malul râului Suceava. „Cei care trec pe podul de peste râul Suceava pot să vadă că se lucrează la acest proiect. S-a conturat zona, s-au turnat fundaţiile la terenurile de tenis, volei şi la locul de joacă, pe partea stângă cum se merge spre Burdujeni. De asemenea se lucrează la montarea de aspersoare pentru întreţinutul gazonului. Consider că lucrarea înaintează destul de bine”, a spus Ion Lungu. El a spus că o altă lucrare importantă este piaţa agroalimentară George Enescu, cu parcare subterană. Lungu a precizat că în momentul de față se fac lucrări de excavare la parcarea subterană. „Sper ca după Sărbătorile Pascale şi după 1 Mai lucrurile să meargă şi mai bine acolo. Am vorbit cu constructorul să sape parcarea subterană, să trecem la consolidarea parcării, pentru a putea începe piaţa ca atare. Apoi vorbim de autobaza electrică pentru TPL, aflată la capătul străzii Grigore Andrei, unde se lucrează destul de bine. Firma care are lucrarea este o firmă serioasă, lucrează bine. Acum se lucrează la structura de rezistenţă a clădirilor pentru această autobază. De asemenea, se lucrează şi la grădiniţa din Burdujeni, pe fonduri europene, la care s-a ajuns la acoperiş. Sperăm ca până în toamnă să se reia în mod normal anul şcolar şi sunt şanse ca în acest an să finalizăm această grădiniţă. În acelaşi timp şi la grădiniţa din centrul Sucevei se lucrează destul de bine”, a spus Lungu. El a precizat că tot destul de bine se lucrează şi la centrul multifuncţional din Iţcani, unde va funcţiona şi sediul primăriei Suceava din acest cartier, dar şi la corpul de laboratoare de la Colegiul Național Petru Rareș şi la la proiectul de apă și canalizare din cartierul Europa.

Primarul Sucevei a făcut referire şi la proiectul de aducţiune a reţelei de gaz metan în cartierul Burdujeni Sat. „Aici se lucrează la magistrala de gaz metan care vine din zona fostului Iric şi până la sediul primăriei din Burdujeni. Din tot răul a fost şi un bine cu acest coronavirus. Circulaţia fiind liberă au putut să lucreze destul de bine în această perioadă şi sper ca până pe 15 mai să termine acest lucru. La fel, chiar dacă este gata Podul Unirii acum se lucrează la consolidarea de maluri. În ceea ce privește tronsonul 1 al rutei alternativă și podețul pe râul Suceava am fost la fața locului cu proiectantul și se lucrează la partea de proiectare. Ei m-au asigurat că într-o lună predau proiectele pe ruta alternativă, pe porțiunea cuprinsă între podul Unirii și Str. Mirăuți, dar şi proiectul pentru podeț”, a declarat Ion Lungu.

El a precizat că în momentul de faţă se lucrează destul de bine şi la ștrandul din Ițcani, unde au început deja să se contureze noilor construcţii din această locaţie. „Mai sunt și lucrările de asfaltare pe str. Traian Țaranu şi sperăm că în această săptămână, cel târziu săptămâna viitoare să turnăm un strat de asfalt. Apoi avem str. Micșunelelor la care s-a terminat primul strat de asfalt şi mai avem şi str. Barbu Șt. Delavrancea. Sigur mai avem şi alte străzi în cartierul Burdujeni. Se lucrează pe str. Vasile Pîrvan pe fonduri europene, iar pe alte două străzi așteptăm să ducem gazul metan, respectiv pe str. Crângului și str. Ștefan Lucian”, a declarat Ion Lungu.

El a amintit că pe lângă aceste investiții, pe fonduri europene a fost făcută licitația pentru autobuze, care ar urma să ajungă la Suceava în această toamnă. „La fel și pentru autobuzele mici. Pe lângă cel 10 autobuze, vor mai veni încă șapte. Până la urmă din economiile făcute ne-au aprobat cei de la Ministerul Dezvoltării să mai cumpărăm încă șapte”, a încheiat Ion Lungu.