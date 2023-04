Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, s-a declarat mulțumit de ritmul lucrărilor la sala de sport de la Școala Gimnazială nr.10 arătând că acest lucru dă speranța că obiectivul va fi finalizat până la începerea noului an școlar. ”Merg foarte bine lucrările la sala de sport de la Școala Gimnazială nr.10. S-a armat și s-a turnat placa săptămâna trecută. Și Primăria face eforturi financiare. Am achitat 3.2 milioane de lei până acum, adică am plătit facturile care au fost depuse. Se lucrează foarte bine ceea ce ne dă speranța că până la începutul noului an școlar să poată fi dată în funcțiune această sală de sport chiar dacă are termen de realizare 15 luni. Este acea celebră firmă Simion Tehnoconstruct care a făcut creșa de la Fălticeni în timp record și sper să facă și această sală de sport”, a declarat Lungu.