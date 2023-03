Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut astăzi discuții cu cetățenii din blocul de pe strada Tipografiei unde avut loc explozia, la întâlnire fiind prezentă și președinta Asociației de Proprietari, Bordeianu Iuliana.

”I-am solicitat doamnei președinte sa facă o evaluare a pagubelor de pe scara blocului să putem acorda un sprijin financiar pentru înlocuirea geamurilor și a ușilor afectate. Totodată se lucrează la evaluarea pagubelor din apartamentul afectat de explozie”, a spus Lungu.

El a adăugat că a participat și la o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, unde s-a stabilit realizarea unei comisii mixte formată din reprezentanți ai Prefecturii, ISU, ITM, Delgazgrid , ai Primăriei municipiului Suceava , Asociației de Proprietari etc. pentru verificarea instalațiilor de încălzire si gătit la gazul metan din clădirile care funcționează in condominiu. „Așteptăm să primim evaluarea valorică totală a pagubelor pentru a le aproba în Consiliul Local”, a conchis primarul.