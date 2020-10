Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că își dorește ca toate grădinițele și creșa din municipiu să rămână deschide după intrarea în scenariul roșu. Ion Lungi a declarat în cadrul unei conferințe de presă că în cursul zilei de marți, în Suceava erau 377 de cazuri active de coronavirus. „Din păcate de ce ne-am temut nu am scăpat. Suntem în scenariul roșu începând cu ziua de ieri și ca atare sigur că în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență se vor stabili măsurile necesare. Conform legii, Direcția de Sănătate Publică Suceava este cea care analizează situația de risc în orașul nostru și propune Comitetului măsurile necesare. În cursul zilei de astăzi este posibil să aflăm care sunt aceste măsurile dispuse. Așa cum am spus, am intrat în scenariul roșu. Ieri erau 377 de cazuri, ceea ce înseamnă o incidență de 3,02 la mie. O primă măsură care se ia în această situație de scenariu roșu este purtarea măștii în spații închise și deschise. Noi, așa cum se știe, am inițiat o solicitare la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a și fost aprobată, iar acest lucru se întâmplă în Suceava din data de 16 octombrie. Celelalte aspect, legate de funcționarea unităților comerciale, a unităților școlare vor fi propuse de către DSP Suceava și aprobate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Dar având în vedere că suntem că într-o perioadă de vacanță pentru învățământul primar și grădinițe mi-aș dori ca grădinițele cel puțin și creșa să nu fie închise. Dar vom discuta acest aspect în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență”, a spus Ion Lungu. El a făcut un apel la suceveni să facă tot posibilul pentru a reduce numărul de cazuri active de coronavirus din municipiul Suceava.