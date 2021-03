Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a avut o întrevedere, la București, cu ministrul dezvoltării, Cseke Attila, pentru a discuta despre investițiile din acest oraș. Tomiță Onisii a declarat că în cadrul discuției i-a prezentat cele trei proiecte care sunt deja aprobate la finanțare prin Compania Națională de Investiții, construcția unei săli de sport, a unui dispensar medical, precum și modernizarea a șapte kilometri de drumuri calamitate. Tomiță Onisii a spus că noua sală de sport din Liteni a fost scoasă deja la licitație, însă în momentul de față a fost depusă o contestație. El a precizat că după clarificarea acestei contestații vor începe efectiv lucrările. De asemenea, primarul din Liteni a mai adăugat că pentru dispensarul medical, lucrările vor fi scoase la licitație în maxim trei săptămâni, în timp ce pentru cei șapte kilometri de drumuri calamitate va fi făcută o actualizare a documentației pentru ca și aceste lucrări să poată fi demarate. „Vreau să îi mulțumesc domnului ministru pentru această discuție, precum și ministrul Bogdan Gheorghiu care a facilitat întâlnirea. În cadrul discuțiilor i-am amintit domnului ministru că în 2004, așa cum a fost contextul aderării la Uniunea Europeană, un anumit grad de populație trebuia să fie în mediul urban. Și s-au găsit acele soluții, prin care unele localități mai mari să devină orașe, cum este și cazul orașului Liteni. A fost însă o perioadă în care s-a pus accentul pe dezvoltarea mediului rural, unde noi nu mai aveam acces, iar din 2007 și până în 2020, orașele mici nu prea au avut acces la finanțări europene. Și ia-m explicat asta domnului ministru și i-am spus că am încercat așa cum am putut să obținem finanțări, în special pentru infrastructură de apă și canalizare”, a precizat primarul din Liteni. El a arătat că în acest oraș au fost realizate investiții în extinderea rețelei de apă, care va acoperi aproximativ 95% din localitate. Tomiță Onisii a precizat că în discuțiile avute cu ministrul dezvoltării i-a explicat acestuia necesitatea finanțării unor proiecte pentru extinderea rețelelor de canalizare, astfel încât astfel de investiții să fie realizate concomitent cu cele pentru modernizarea drumurilor din Liteni.

Tomiță Onisii a spus că Primăria Liteni a depus la CNI trei proiecte pentru modernizare drumuri și extindere rețele de apă și canalizare. El a arătat că pentru proiectele de drumuri și pentru rețelele de apă a primit răspuns că acestea sunt în lista de sinteză a CNI, însă „pe canalizare nu ni s-a mai spus nimic”. „Am vrut astfel să știu dacă ne putem apuca de o documentație și dacă există șansa să obținem o finanțare prin CNI sau poate prin Planul Național de Reziliență și Redresare, pe fonduri europene”, a mai declarat primarul orașului Liteni. Tomiță Onisii a precizat că în urma discuției cu ministrul dezvoltării va demara procedurile pentru întocmirea documentației necesare pentru un proiect pentru extinderea rețelei de canalizare în oraș.