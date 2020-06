Primarul PSD de Moara, Eduard Dziminschi a declarat prin telefon, la Radio Top, că va hotărî dacă va candida pentru un nou mandat, în urma consultărilor cu cetățenii. El a explicat: „Am să fac o consultare. Am să-i întreb dacă ei consideră că merită să-i coordonez. Că eu nu îi conduc. Eu sînt administrator al comunei. Dacă vor considera că sînt un bun administrator și vor spune „Da, vrem să mergem cu tine mai departe!” voi candida. Dacă, nu „Bună ziua”, „Bună ziua”, ne strîngem mîna și respect în totalitate dorința lor”. Întrebat din partea cărui partid va candida dacă se va decide să o facă, Eduard Dziminschi a răspuns: „Să ajungem acolo”.

