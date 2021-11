Primarul comunei Adâncata, Viorel Cucu, a dat luni, 8 noiembrie, ordinul de începere a lucrărilor la sala de sport de la Școala cu clasele 5-8 ”Ioan Băncescu” în urma întâlnirii pe care a avut-o cu proiectantul, constructorul și dirigintele de șantier. Investiția se ridică la 1,1 milioane de euro se realizează cu fonduri europene atrase prin Programul Operațional Regional în baza unui proiect promovat la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est de la Piatra Neamț prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Cofinanțarea Primăriei Adâncata este de 100.000 de euro. Sala de sport va fi construită în perimetrul școlii gimnaziale pe locul terenului de sport.

”Sala va fi destinată sportului de clasă. Va putea găzdui ora de sport pentru o clasă cu 30 de elevi. Copiii vor avea la dispoziție o sală modernă cu vestiare și dușuri și vor putea practica handbalul, minifotbalul și baschetul. Avem și un contract cu un profesor care este pensionar iar după amiază cei care doresc să mai facă lecții în continuare se organizează și rămân pe terenul de sport”, a spus Viorel Cucu. El a ținut să precizeze că atunci când a câștigat primul mandat de primar obiectivul pe care și l-a impus a fost acela ca la toate școlile din comună să fie amenajate terenuri de sport și spații de joacă, obiectiv care se apropie de realizare.

”La Școala cu clasele 1-4 din satul Adâncata am finalizat investițiile și avem teren de sport și spațiu de joacă. La Școala cu clasele 1-4 din satul Călugăreni suntem pe final. Am terminat spațiul de joacă și terminăm și terenul de sport plus împrejmuirea școlii și anexa pentru lemne. Urmează ca în primăvară în luna martie să putem începe teren de sport și spațiu de joacă la școala din satul Fetești astfel încât să putem finaliza investițiile de acest gen la toate școlile”, a spus Viorel Cucu. El a mai adăugat că termenul de execuție al sălii de sport de la Școala ”Ioan Băncescu” este de doi ani de zile însă el speră să fie gata într-un an și jumătate.