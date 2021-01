Primarul comunei Adâncata, colonelul în rezervă Viorel Cucu, s-a poziționat în categoria celor provaccinare împotriva noului coronavirus. Edilul a declarat astăzi că se va vaccina atunci când îi va veni rândul arătând că nu îi este frică de vaccin. ”Eu unul mă vaccinez. Am încredere în vaccin atâta timp cât foarte mulți oameni importanți, atâta timp cât foarte mulți medici de diverse specialități susțin vaccinarea. Atâta timp cât nu bagă moartea în tine e normal să mă vaccinez. Plus de asta de-a lungul vieții am făcut vreo 10 vaccinuri deci nu cred că am o problemă să nu mă vaccinez. Să nu mă întinerească asta e cea mai mare problemă pe care o am. În rest cred că îmi face numai bine”, a declarat primarul de Adâncata. El a mai spus că discuțiile cu oamenii din comună a reieșit că cei mai mulți vor să se vaccineze.

