60 de persoane venite de la muncă din Belgia, Franţa şi Germania se află în autoizolare în 28 de locuinţe de pe raza comunei sucevene Adîncata.

Primarul Viorel Cucu a declarat la Radio Top că persoanele în cauză sînt monitorizate zilnic de Departamentul de Asistenţă Socială, care le sună de cîte două ori pentru a afla dacă respectă autoizolarea şi dacă le trebuie ceva. În caz de nevoie, angajaţii primăriei Adîncata le fac cumpărături, cel mai adesea cu banii persoanelor autoizolate.

Viorel Cucu a mai spus că sînt şi 28 de persoane care au peste 65 de ani şi stau acasă, iar cînd solicită li se fac cumpărături, li se scoate apa din fîntînă şi li se taie lemne. La unităţile de învăţămînt şi la primărie s-a făcut dezinfecţie.

În altă ordine de idei, primarul a spus că lucrările de investiţii au fost întrerupte doar în această săptămînă şi doar din cauza vremii. Se lucrează la o grădiniţă, la dispensar şi la căminul cultural, iar lucrările la Şcoala cu clasele I-IV au fost încheiate. Primarul Cucu a declarat că firmele constructoare nu i-au spus că vor opri lucrul.