Sărbătorile de iarnă le-au adus prime consistente angajaților operatorului regional de apă-canal ACET Suceava. Fiecare angajat a primit câte 1.000 de lei. Directorul general al ACET, Ștefan Groza, a explicat, la Radio Top: „Noi trebuia să negociem Contractul Colectiv de Muncă pentru un an, cu valabilitate de la 1 iulie. Însă, conform Ordonanței de Urgență 51, contractele de muncă ce expirau în perioada stării de urgență sau de alertă se prelungeau de drept, astfel încât nu am putut să negociem un nou contract. Pentru că nu am putut da acea indexare a salariilor, măcar cu indicele de inflație raportat de Institutul Național de Statistică, am convenit cu sindicatele și am acordat la sfârșit de an câte 1.000 de lei fiecărui salariat”. ACET Suceava are 840 de angajați. Directorul Groza a menționat că la ACET salariul tarifar de încadrare este de 2.500 de lei, la care se adaugă sporurile și banii acordați angajaților care lucrează în zilele de sărbătoare. În cazul personalului calificat, salariile brute sânt între 3.000 și 3.500 de lei. Cam 60% din brut este venitul net. Ștefan Groza a subliniat că din cauza lefurilor mici e greu să găsească oameni calificați dispuși să lucreze la ACET.