1st International Perinatal TOTAL Health Congress cu tema Primele 1. 000 de zile ale vieții este un eveniment științific inovativ, fără precedent și în premieră mondială, care va avea loc în perioada 27 – 30 iunie 2018, la Centrul Internațional de Conferințe, Sinaia, România. Promovând o colaborare interdisciplinară, congresul este prezidat de profesorii Eliot Sorel (USA), Președinte 1st International Perinatal TOTAL Health Congress și Nicolae Suciu (România), Vice-președintele Societății Române de Obstetrică și Ginecologie & Președinte 1st International Perinatal TOTAL Health Congress

Tematica abordată va evidenția cele mai recente descoperiri în cercetare și aplicațiile lor în genomică, microbiom, sistem imunitar; promovarea sănătății, protecția, prevenirea bolilor în perioada perinatală; vaccinurile, vaccinările și relevanța lor pe tot parcursul vieții; alăptarea, siguranța alimentară pentru mame și sugari, rolul tehnologiei comunicațiilor; colaborarea, îngrijirea integrată; influența mediului înconjurător asupra creierului bebelușilor. Calitatea excepțională a evenimentului este anticipată de contribuțiile științifice ale speakerilor plenari, care alcătuiesc un program știintific global, integrativ și multidisciplinar:

• Profesor Michael MARMOT, MAREA BRITANIE

Equity from the Start

• Profesor Amanda HOWE, MAREA BRITANIE

Integrating Perinatal Primary Care: The Importance of Family Medicine

• Profesor Gian Carlo DI RENZO, ITALIA

Preterm Birth: Prediction and Prevention

• Profesor Julie BOOM, SUA

Vaccines and Vaccinations: Lifelong Health Relevance

• Profesor Hany ALY, SUA

Fetal and Neonatal Programming: the Origins of Adult Diseases

• Profesor Weili Lin, SUA

Baby Connectome Project (BCP): Implications on Brain Development in the First Five Years of Life

• Profesor Helen Herrman, AUSTRALIA

Partnerships for Perinatal TOTAL Health

Totodată, manifestarea științifică care se desfășoară sub egida Academiei Române și a Centerarului României Mari, va susține performanța și dezvoltarea tinerilor profesioniști, facilitând accesul acestora la informații de ultima oră și schimbul de informații cu experți din întreaga lume. Comitetul științific a configurat o serie de sesiuni dedicate exclusiv tinerilor rezidenți din obstetrică, ginecologie, pediatrie, neonatologie, medicină de familie, sănătate publică în cadrul cărora tinerii profesioniști români și de peste granițe vor prezenta rezultatele propriilor cercetări și vor stabili un dialog interdisciplinar.

Congresul este o inițiativă comună a Asociației Mondiale a Medicilor de Familie, a Asociației Mondiale de Psihiatrie, a Asociației Mondiale de Psihiatrie Socială, a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, a Universității Politehnice București, a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” (organizator principal), a Asociației Române de Obstetrică și Ginecologie, a Asociației Române de Neonatologie, a Societății Române de Pediatrie, a Societății Naționale de Medicină a Familiei, a Asociației Române de Sănătate Publică și Management Sanitar, a Asociației Române de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesii Asociate și a Asociației Române de Epidemiologie.

Pentru mai multe informații despre eveniment, vă rugăm să accesați site-ul evenimentului www.perinatal2018international.org sau să ne contactați pe adresa de e-mail media@perinatal2018international.org