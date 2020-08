Pentru prima dată ȋn România, 36 de elevi din Sectorul 3, care au obținut nota maximă la examenele de Bacalaureat și Evaluare Națională ȋn sesiunea 2020, au primit diplome digitale nominale, pe sistemul blockchain. Festivitatea de premiere a avut loc online și a fost organizată de Asociația INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, în parteneriat cu Inspectoratul școlar al Sectorului 3 și cu Primăria Sectorului 3.

„Acum câteva luni mă gândeam că abia dacă voi obține 9,50 la Evaluarea Națională. M-am bucurat enorm că am luat 10, am fost trei elevi din aceeași clasă cu această notă și șase elevi în tot liceul. Am avut surpriza să îi descopăr la această festivitate de premiere online. Toată ceremonia a fost o imensă bucurie pentru mine. M-am simțit apreciată cu adevărat. Nu doar de prieteni și de familie, ci de societate. Contează imens pentru mine, pentru colegii mei. În școală nu suntem prea obișnuiți cu aprecierea, cu lauda. Iar ideea diplomelor blockchain mi se pare genială și foarte utilă în același timp. O încarci pe telefon, nu mai trebuie să o validezi, o arăți direct cui vrea să o vadă, mai ales atunci când mergi în străinătate”, a mărturisit Marina Alexandra Vîlcescu, elevă la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Gestionarea diplomelor prin tehnologia blockchain este o practică inovatoare, folosită de universități de prestigiu, precum MIT, care permite absolvenților să aibă control asupra documentelor lor și care asigură securitate și portabilitate. De asemenea, le oferă instituțiilor și potențialilor angajatori posibilitatea de a ȋi verifica rapid și sigur, fără să mai aștepte emiterea diplomelor fizice, pe hârtie și transmiterea copiilor.

,,Copiii aceștia formidabili ne fac să privim cu ȋncredere către viitor și am vrut să ȋi felicităm și să le arătăm că sunt apreciați. Ȋn același timp, am vrut să le spunem profesorilor și directorilor de școli că eforturile lor nu trec neobservate și că le suntem recunoscători pentru miile de ore de muncă și seriozitatea cu care au contribuit la reușitele elevilor.

Știți deja că INACO promovează digitalizarea ȋnvățământului și tehnologiile inovatoare, prin urmare, cadoul nostru pentru elevi nu putea să fie decât unul care să aibă legătură cu aceste domenii. Diplomele pe blockchain vor deveni, ȋntr-un viitor cât mai apropiat, o necesitate ȋn sistemul românesc de educație”, a spus Andreea Paul, fondatoarea INACO.

În cadrul întâlnirii, tinerii de 10 au fost invitați să se alăture comunității INACO și să ȋmpărtășească, prin intermediul platformei ICOTI – Inițiativa pentru Competitivitatea Tinerilor, poveștile lor, pasiunile și planurile lor pentru viitor.

,,Am vrut să-i cunoaștem pe tinerii de 10, să aflăm care le sunt convingerile, care le sunt valorile, care le sunt aspirațiile! Și toate acestea, pentru că ei sunt dovada clară că se poate, că în societate și în educație e nevoie de performanță, de adaptare, de implicare!

Avem încredere că, dincolo de faptul că sunt „de nota 10”, sunt niște tineri de valoare, care-i vor inspira pe colegii lor mai mici sau mai mari! Felicitări tuturor pentru ceea ce sunt, felicitări deopotrivă familiilor, școlilor și comunității locale care i-au susținut! Și, nu în ultimul rând, mulțumiri partenerilor, INACO, ISMB, Primăria Sector 3, Direcția Cultură, pentru răspunsul prompt la invitația noastră de a face posibilă această întâlnire în cadrul căreia tinerii noștri să se simtă apreciați! Educație nu se poate face decât în echipă! Mulțumim tuturor!”, a declarat Mihaela Ștefan, inspector școlar.

Ȋn același timp, tinerilor le-a fost oferită posibilitatea de a se ȋnscrie ȋntr-un program de mentorat, unde ȋși pot alege un mentor din rândurile membrilor INACO sau din afară. Asociația s-a angajat să le faciliteze ȋntâlnirea cu oameni pe care absolvenții ȋi consideră modele sau surse de inspirație.

,,Avem convingerea că în echipă valoarea unei persoane crește, așa că am venit cu ideea să ȋi unim pe toți cei 36 de absolvenți în cadrul grupului TINERII INACO, pentru început o comunitate on-line, unde sperăm că vor genera idei, propuneri și soluții pentru lucrurile pe care le doresc schimbate ȋn România. Iar noi vom face tot posibilul să le promovăm inițiativele și proiectele. Le-am propus tinerilor să devină ambasadori ai meseriilor viitorului și să ȋi ȋncurajeze pe cei de vârsta lor să fie deschiși, să se ȋmprietenească cu noile tehnologii, care le vor asigura un start și un parcurs mai ușor ȋn carieră”, a adăugat Andreea Paul.

Un moment emoționant al evenimentului a avut loc la inițiativa Adelei Hanafi, președintele Asociației Conil.

,,Copiii cu nevoi speciale, de care Asociația Conil are grijă, au pregătit și ei câteva cadouri pentru tinerii premiați astăzi. Este vorba despre o serie de picturi pe sticlă, realizate manual ȋn centrul nostru, și ȋi așteptăm pe beneficiari să vină să le ridice și să le mulțumească, personal, micilor pictori talentați. Ȋmpreună cu INACO ne dorim să fim un pod de legătură ȋntre acești copii diferiți, dar la fel de extraordinari”, a declarat Irina Ismail, reprezentantul Asociației Conil.

Diplomele digitale nominale sunt realizate de către designerul Dan Gherman, pe baza datelor oferite de către ISMB – Sector 3, completate de către dr. Anca Tamaș și urcate în Blockchain de prof. univ. dr. Carmen Holotescu. Victor Holotescu, doctorand, a fost cel care a generat aplicația pe blockchain. Cei patru sunt membri ai comunității de profesioniști voluntari ai INACO.