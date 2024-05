Sorin Pușcașu a fost eliminat în semifinala „Survivor All Stars 2024”. Au mai rămas doar trei concurenți în lupta pentru marea finală și marele premiu de 100.000 de euro: Zanni, Iancu Sterp și Andrei Ciobanu, notează click.ro.

Ce a însemnat pentru Sorin Pușcașu acest parcurs de la „Survivor All Stars 2024”, acesta a povestit pentru Click!

Sorin, de această dată ai ajuns până în semifinale. Ce înseamnă pentru tine acest parcurs?

Ce înseamnă pentru mine, sper să însemne și pentru susținătorii Survivor, mai exact, faptul că niciodată nu trebuie să cedezi, că trebuie să ai încredere în tine, chiar și atunci când nimeni nu îți dă o șansă. Mi-am dorit ca unii oameni să se regăsească în mine și să le demonstrez că imposibilul unora, poate deveni posibil pentru tine.

Ce ai făcut prima dată când ai ieșit din show?

Bineînțeles, cel mai important lucru, am mers să-i văd pe cei dragi, am încercat să-mi revin la normalitate, pentru că nu e ușor după atâtea luni în „sălbăticie”. Încă simt că mai am nevoie și de o vacanță, dar toate la timpul lor.

Cu cine vei păstra legătura, la final de proiect?

Cu toți, cu unii clar am creat o relație mai puternică și probabil o să vorbim mai des, dar, fiecare are viața lui acasă. Stăm în orașe diferite majoritatea, ne vom suna, ne mai întâlnim, o să fim ca o relație la distanță.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/primele-declaratii-ale-lui-sorin-puscasu-dupa-2364970.html