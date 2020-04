Omul de afaceri Ştefan Mandachi a anunţat că primul TIR cu echipamente medicale achiziționate din vânzarea medtrului de autostradă din Suceava şi Moldova a ajuns la Spitalul Județean Suceava. Ştefan Mandachi a spus că acest lucru a fost posibil prin contribuţiile tututor celor care au cumpărat centimetri de autostradă, bani care vor ajunge la Crucea Roşie Suceava. „Primul TIR cu echipamente medicale vitale l-am livrat către Spitalul Suceava. Știți cum a fost posibil? Cu banii voștri, oameni buni! Cu creierul vostru, cu curajul vostru, cu încrederea voastră! Printre concentratoarele de oxigen, am adus și un ventilator non invaziv. Celelalte ventilatoare digitale cu funcție de intubare, ajung la finalul lunii mai. Da, viețile se salvează ȘI cu bani. Echipamentele vitale nu se cumpără cu vânt sau cu aer, ci cu donații. Pe unii îi dor ochii când citesc, dar cumpărăm cu … bani”, a precizat Ştefan Mandachi. El i-a îndemnat pe suceveni şi nu numai să continue s doneze pe www.1cm.ro

Mandachi a spus că primul transport a conţinut combinezoane sterilizabile, capișoane, cizme protecție şi viziere. „Am negociat la sânge totul! Sunt mândru de toată echipa! Mulțumesc foarte mult tuturor. Azi foarte mult a ajutat și Gabriel . Lucian Bentu (Cpap24) a donat și o sumă mare 5000 euro. Dl. Mitric a adus un camion întreg, gratuit și a donat și el 5000 euro. Deci sunt antreprenori cu suflet în Suceava, nu doar plictisiți. Iar Cornel Dediu de la Crucea Roșie a descărcat personal, umăr la umăr cu voluntarii”, a spus omul de afaceri sucevean.

El a spus că în momentul de faţă suma strânsă în cadrul acestei campanii se ridică la 910.000 de euro.