Noul prefect al județului Suceava, Alexandru Moldovan, a convocat imediat după instalarea în funcție Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Ședința a fost convocată după intervenția în cazul a doi suceveni afectați de o acțiune de dezinsecție, pe scara unui bloc din municipiul Suceava. La ședință au participat prefectul Alexandru Moldovan, inspectorul șef al pompierilor militari, colonelul Costică Ghiață, inspectorului șef al Inspectoratului Judeţean de jandarmi Suceava, lt.col. Mihai Lungu, directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, dr. Liliana Grădinariu și directorul executiv al Direcţiei Sanitar Veterinare Suceava, dr. Dănuț Corneanu. La ședință a participat și reprezentantul firmei care a efectuat acțiunea de dezinsecție, doctorul Constanin Știrbu.

De precizat că astăzi, la ora 11:14, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru preluarea a două persoane, un bărbat 70 ani și o femeie 67 ani, soţ şi soţie, care acuzau probleme medicale, ca urmare a unor activități de dezinsecție pe scara blocului. Echipajele s-au deplasat la locul intervenției cu două autorurisme de serviciu, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj C.B.R.N. (Chimic-Biologic-Radiologic-Nuclear), un echipaj SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă) și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Cele două persoane au fost preluate de echipajele medicale și transportate la Unitatea de Primire Urgențe Suceava, pentru investigații medicale. La locul intervenției, au fost executate patru măsurători cu aparate specifice din dotarea autospecialei C.B.R.N., nefiind înregistrate concentrații de substanță de dezinsecție volatilă. De asemenea, au fost ventilate natural și artificial casa scărilor, subsolurile și apartamentul unde locuiau cele două persoane afectate. Dezinsecția a fost executată de către o firmă specializată și autorizată, iar insecticidul folosit a fost K-Othrine (pesticid autorizat). După ce s-a stabilit că în zonă nu există nici un pericol, proprietarii au revenit în locuințe.

Firmele care fac lucrări de dezinsecţie trebuie să notifice ISU Suceava

În cadrul ședinței de astăzi a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a menționat faptul că firma respectivă a fost auditată în cursul acestei săptămâni de către o comisie mixtă formată din reprezentanți ai I.P.J. Suceava, D.S.P. Suceava și ai D.S.V.S.A. Suceava, care nu au identificat neconformități. „De asemenea, s-au dispus măsuri cu caracter preventiv, care să asigure o relaționare mai eficientă între operatorii care execută acest gen de lucrări și instituțiile care au competențe în gestionarea situațiilor specifice”, se arată într-un comunicat transmis de ISU Suceava.

Pentru aceasta, prefectul Alexandru Moldovan a dispus ca prin intermediul D.S.V.S.A. Suceava să fie transmise celor 56 de operatori autorizați din județ, pe acest gen de lucrări, recomandarea ca anterior executării lucrărilor de dezinsecție sau deratizare, aceștia să notifice I.S.U. Suceava, pentru ca relaționarea într-o posibilă situație similară, va fi mult mai facilă.