Handbaliştii echipei de seniori de la Universitatea Suceava au reluat de pregătirea în această săptmână, după o pauză de două zile acordată de antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei jucătorilor care au participat la Campionatul European Universitar din Portugalia, acolo unde au câştigat medalia de bronz. În această perioadă precompetiţională, sucevenii şi-au propus 11 meciuri test.

La mijlocul săptămânii viitoare, în perioada 2-4 august, echipa suceveană de handbal va începe meciurile test chiar pe teren propriu, la Memorialul „Mihai Mironiuc”, o competiţie organizată în fiecare an de CSU Suceava în sala „Dumitru Bernicu” din campusul Liceului cu Program Sportiv din Suceava.

În acest an, pe lângă echipa Universităţii Suceava vor participa alte trei echipe din Liga Naţională, Potaissa Turda, CSM Bacău 2010 şi HC Vaslui, pentru ultima formaţie existând semne de întrebare din cauza unor probleme apărute pe parcurs. Totuşi, organizatorii turneului de la Suceava au şi o variantă de rezervă în cazul în care vasluienii nu pot să ajungă, tot o echipă din primul eşalon, CSM Făgăraş. Cele patru echipe vor juca în sistem fiecare cu fiecare, joi şi vineri după-amiază, iar sâmbătă, pe 4 august, dimineaţă.

În următoarea săptămână, în perioada 10-12 august, handbaliştii suceveni vor participa la un puternic turneu la Baia Mare, competiţie la care pe lângă gazdele de la Minaur vor mai fi prezente alte două echipe de top din Liga Naţională, Politehnica Timişoara şi Potaissa Turda. În următoarea săptămână, Universitatea Suceava va juca la al treilea şi ultimul turneu de pregătire din această vară, la Bacău, alături de echipa locală CSM Bacău 2010 şi CS HC Buzău 2012, echipe ce au promovat în acest an în Liga Naţională, dar şi de o echipă din campionatul Lituaniei. În ultima săptămână dinaintea începerii noului sezon, universitarii vor avea două meciuri tari de pregătire, pe terenul vicecampioanei, Steaua Bucureşti.

Universitatea Suceava va începe noul sezon în Liga Naţională pe data de 5 septembrie cu un meci în faţa propriilor suporteri, în compania celor de la CSM Bucureşti.