Reprezentanţii finanţatorilor echipei de handbal seniori a Clubului Sportiv Universitar din Suceava s-au întâlnit recent pentru a discuta şi stabili priorităţile şi obiectivele care trebuie urmărite şi realizate în următorul sezon competiţional. La această reuniune au participat reprezentantul principalului finanţator al echipei, primarul Ion Lungu, rectorul interimar al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, directorul clubului CSU Suceava, Sorin Raţă, şi cei doi antrenori ai echipei de seniori, Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei.

“În prima fază a întâlnirii s-a făcut o mică prezentare a ceea ce s-a întâmplat în sezonul care s-a încheiat şi am ajuns la concluzia că echipa a performat peste bugetul ce l-a avut la dispoziţie, unul care este cel mai mic în Liga Naţională. Primăria şi Universitatea au fost şi sunt alături de echipă, dar pentru o performanţă mai mare trebuie fonduri suplimentare. În acelaşi timp trebuie să gândim un sistem mai bine definit, în care să nu ne mai bazăm pe un context sau altul, în care antrenorii şi jucătorii s-au dedicat în totalitate şi au performant, dar şi pe faptul că jucătorii tineri de valoare au ales să continue aici. Mă bucur că domnul primar şi-a arătat în continuare sprijinul total faţă de echipă, mai ales că va face tot posibilul, cu sprijinul consilierilor locali, ca-n 2019 să avem un buget mărit de la primărie”, a explicat rectorul interimar al USV, Mihai Dimian.

Acesta a mai adăugat că a solicitat la Ministerul Educaţiei mărirea finanţării pentru club, bani din care se va susţine echipa a doua în acest an, cea care să facă legătura între juniorii din oraş şi din zonă cu echipa mare.

Reprezentantul principalului finanţator al echipei, primarul Ion Lungu, a subliniat faptul că Primăria municipiului Suceava va rămâne în continuare alături de club, dar îşi doreşte atragerea de noi finanţatori, printre care să se număre şi Consiliul Judeţean Suceava.

„Am avut o întâlnire cu domnul rector şi reprezentanţii echipei în care am discutat şi propus strategia pentru sezonul ce urmează. Ne dorim şi o să facem tot posibilul să acordăm întreaga sumă aprobată, de 1.200.000 de lei, din care am acordat deja o tranşă de 380.000 de lei, dar aşteptăm deconturile şi vom da în continuare bani către club. S-a discutat şi despre reînfiinţarea echipei a doua, una utilă pentru formarea juniorilor pentru echipa mare, proiect ce presupune economii la buget, deoarece îţi creşti propriii jucători şi nu mai trebuie să aduci sportivi pe sume foarte mari. În acest moment bugetul echipei este unul de menţinere în Liga Naţională, dar pentru a avea pretenţii mai mari şi pentru a aduce echipa în primele din ţară şi-n cupele europene trebuie să atragem şi alţi finanţatori, unul important fiind Consiliul Judeţean Suceava”, a explicat primarul Ion Lungu.

După această întâlnire, antrenorul studenţilor Adrian Chiruţ s-a declarat mulţumit de ceea ce s-a discutat şi stabilit pentru viitorul echipei şi al clubului.

„După această întâlnire cu principalii finanţatori, eu unul sunt mulţumit de ce s-a discutat, mai ales despre viitorul echipei şi al handbalului sucevean de performanţă. Mă bucur că şi Primăria Suceava şi Universitatea sunt în continuare alături de noi şi au promis o suplimentare a bugetului actual pentru a ne propune obiective mai îndrăzneţe şi pe această cale le mulţumim. În plus trebuie să vedem cum facem pentru a ţine jucătorii de valoare care au doar un an de contract şi cu care vom discuta acest lucru, dar trebuie să ne bazăm pe ceva. Un lucru foarte bun este reînfiinţarea echipei a doua, unde vom creşte jucători din pepiniera proprie, de la LPS Suceava, din judeţ şi din zona Moldovei, astfel încât să nu mai căutăm jucători prin alte părţi”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.