Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a primit astăzi, 27 noiembrie 2018, o delegaţie de oameni de afaceri japonezi care vizitează România în cadrul unui turneu regional organizat de Organizaţia Japoneză pentru Comerţ Exterior – JETRO.

Delegaţia cuprinde reprezentanţi ai 25 de companii japoneze de prestigiu, specializate în diverse domenii de activitate, precum finanţe, comerţ exterior, infrastructură, informatică şi comunicaţii, industria alimentară, turism.

În cadrul întrevederii, prim-ministrul Viorica Dăncilă a expus avantajele oferite de mediul investiţional românesc, invitând companiile participante la delegaţie să se alăture importantei comunități de afaceri japoneze deja prezente în România. A fost evidenţiat faptul că Japonia este principalul investitor asiatic din România şi că firmele japoneze care activează în ţara noastră realizează circa 10% din exportul românesc către Uniunea Europeană.