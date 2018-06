Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, l-a primit astăzi, 5 iunie 2018, pe ministrul de externe muntenegrean, Srdjan Darmanović, aflat în vizită oficială la București.

Vizita are loc la exact un an de la aderarea Muntenegrului la NATO, un obiectiv pe care România l-a susținut activ, pe tot parcursul negocierilor. În cadrul discuțiilor, prim-ministrul român a subliniat importanța majoră a acestei opțiuni strategice clare a Muntenegrului, care reconfirmă și validitatea politicii Porților Deschise, în perspectiva Summit-ului NATO din acest an.

Întrevederea a reliefat nivelul foarte bun al relației bilaterale și potențialul dezvoltării susţinute a acesteia. Ambele părți au subliniat importanța încurajării și valorificării oportunităţilor identificate în scopul diversificării și aprofundării domeniilor de cooperare, în special pe palierul cooperării economice.

În ceea ce privește parcursul european al Muntenegrului, prim-ministrul român a reconfirmat susținerea fermă pentru aderarea Muntenegrului la UE în baza meritelor proprii, cu îndeplinirea fermă a tuturor criteriilor de aderare. Șeful guvernului de la București a subliniat că politica de extindere va figura pe agenda Președinției române a Consiliului și a evidențiat că, pe perioada deținerii acestui mandat, România va fi un partener activ și constructiv în sprijinul statelor din Balcanii de Vest.