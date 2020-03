Azi, 16.03.2020, la nivelul județului Suceava sunt monitorizate la domiciliu 559 de persoane din care 314 persoane care s-au întors din zonele de risc. În ultimele 24 de ore au ieșit din autoizolare 107 de persoane. În spațiile de carantină instituționalizată sunt cazate 132 de persoane.

Până la data prezentului comunicat, la nivelul județului au fost testate 131 de persoane, iar pentru 129 dintre acestea rezultatul a fost negativ.

Astazi a fost confirmat la nivelul județului Suceava un al doilea caz de infecție cu noul coronavirus, primul caz, înregistrat în județ, fiind vindecat.

Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a dispus măsuri imediate pentru gestionarea corespunzătoare a situației generate de noul caz de infecție cu coronavirus confirmat în județul Suceava. Astfel, în data de 13.03.2020, prefectul județului Suceava a solicitat autorităților administrației publice să intensifice activitatea de identificare a spațiilor necesare pentru carantinarea persoanelor ce vin din zonele de risc, astfel încât să fie asigurată o rezervă permanentă și să nu existe sincope în modul de organizare a acestei activități. De asemeni, prefectul județului Suceava a solicitat Direcției de Sănătate Publică să procedeze la evaluarea cu celeritate a condițiilor igienico- sanitare din noile spații de cazare disponibile, iar în cazul respectării prevederilor în domeniu, acestea să fie supuse aprobării în cadrul ședințelor de comitet.

A fost operaționalizat Centrul Local pentru Coordonare și Conducere a Intervenției al cărui rol esențial este de a eficientiza acțiunile întreprinse în scopul evidenței permanente a situației înregistrate precum și a asigurării operative a necesarului de hrană, apă și produse de igienă personală pentru persoanele aflate în autoizolare la domiciliu dar și pentru monitorizarea respectării de către acestea a măsurilor de izolare.

Începând de sâmbătă, 14.03.2020, a fost operaționalizat un post telefonic în vederea asigurării unei comunicări directe cu persoanele aflate în izolare sau în carantină de pe raza județului, ca măsură preventivă în vederea prevenirii răspândirii infecției cu noul coronavirus. Persoanele aflate în această situație (carantină sau izolare) pot apela 0230. 220103, linie telefonică ce funcționează 24 de ore din 24.

Facem precizarea că, nerespectarea condițiilor de izolare intră sub incidența art. 352 din Codul penal, conform căruia nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă penală.

Atragem atenția din nou asupra necesității de a respecta cu strictețe măsurile instituite de autorități pentru prevenirea și limitarea riscului de răspândire a infecției cu noul coronavirus COVID – 19, pentru aceasta fiind necesară cooperarea și implicarea cetățenilor.

Rugăm cetățenii care nu se află în izolare sau carantină să folosească pentru sesizări numărul unic de urgență 112, iar pentru a afla informații despre COVID – 19 să apeleze linia TELVERDE 0800800358

În acest sens îndemnăm cetățenii județului să acționeze cu calm, cu responsabilitate și cu grijă față de cei din jur, să nu încurajeze propagarea mesajelor de panică și să susțină efortul nostru, efortul tuturor, pentru limitarea infecției cu noul coronavirus.

Faptul că la acest moment în județ au fost înregistrate doar două cazuri de infecție, din care unul este vindecat, arată fără echivoc că măsurile dispuse au fost corect aplicate, situația fiind sub control.

Pentru a nu se crea o stare de neliniște în rândul populației, în contextul revenirii în județ a cetățenilor români ce au intrat în țară prin puncte vamale situate în alte județe, clarificăm încă odată ce înseamnă a fi contact apropiat al unui caz confirmat. Astfel, prin contact apropiat se înțelege:

– persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient infectat cu COVID-19;

– persoana care a avut contact fizic direct, cu un cetățean infectat cu COVID-19;

– persoana care a avut contact direct, neprotejat, cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19; ex.: in timpul deplasării/ transportului sau atingerea unei batiste cu mana neprotejată de mănuși;

– persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19, la o distanță mai mică de 2 metri și pe o durată de peste 15 minute;

– persoana care s-a aflat în aceeași încapere, ex: sală de clasă, de sedință, de așteptare, din spital etc. cu un caz de COVID-19, timp de de minim 15 minute și la o distanță mai mică de 2 metri;

– pesoana din rândul personalului medic sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient infectat cu COVID-19 fără portul corect al echipamentului de protecție.

Având în vedere situația de fapt, recomandăm cetățenilor să evite aglomerația, deplasările inutile, reuniunile și să respecte normele de igienă.