Primul ceas care a ajuns vreodata pe Luna a fost gasit dupa o ratacire de peste trei decenii. Este vorba despre un Omega Speedmaster. Acesta este acelasi ceas care a participat la evitarea dezastrului Apollo 13. A fost pierdut pentru peste 30 de ani, iar acum a fost regasit.

Ceasul este un cronograf cu armare manuala si cu un cadran extrem de elegant. De-a lungul timpului, asemeni multor ceasuri de calitate, s-a reinventat atat ca aspect cat si ca tehnica. Modelele Omega au de acum peste 54 de ani de existenta si devin din ce in ce mai elegante.

Modelele Omega Speedmaster sunt bine vazute in general datorita ecranelor foarte rezistente de plexiglas si a liniilor extrem de elegante de design.

Desigur, astronautii aveau nevoie de un ceas durabil si extrem de precis.

Cat costa un astfel de model de Omega Speedmaster?

Ei bine, la un simplu search pe Google aflam faptul ca un astfel de ceas poate ajunge chiar si la suma de 10000 €. Insa exista modele si la preturi precum 5000 €.

Pentru toate functiile pe care le are acest ceas, pretul este unul mai mult decat justificat. Spre exemplu, in spatiu, Omega Speedmaster a avut de infruntat temperaturi precum – 18 °C sau + 93 °C.

De asemenea, expunerea la sunete de 130 decibeli nu a fost nicio provocare pentru acest ceas. El este construit pentru a rezista la plaja de frecvente de la 40 la 10000 de Hz.

Personalitati care au purtat acest ceas

Oameni precum Neil Armstrong si Buzz Aldrin au purtat acest ceas in misiunea lor la bordul navei Appolo 11. In ziua de 20 iulie 1969 acest ceas a intrat in istorie pentru totdeauna. Desi a fost pierdut pentru mai mult de 30 de ani apoi, ceasul a fost regasit si din minut in minut asteptam una dintre cele mai mari licitatii de pe piata pentru vanzarea acestui ceas.

Care credeti ca ar fi pretul de vanzare pentru un asemenea obiect?