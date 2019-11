• Cel mai mare centru termal de wellness, relaxare și entertainment din Europa, Therme București, și cel mai mare tour-operator din România, Christian Tour, lansează pachete turistice speciale pentru românii care-și doresc o vacanță exotică în țară

• Ofertele de city break exotic, în singura destinație de acest fel din România, includ cazare în hoteluri de top din București și acces în complexul Therme

• Pachetele pot fi achiziționate de pe christiantour.ro, din rețeaua tour-operatorului și din agențiile partenere. Acestea pot fi achitate și cu tichete de vacanță

Românii care își doresc o vacanță exotică, în orice anotimp, se pot bucura de singura destinație de acest fel din țară: complexul Therme. Christian Tour, cel mai mare tour-operator autohton, și Therme, cel mai mare centru termal de wellness, relaxare și entertainment din Europa, lansează pachete speciale pentru turiștii din afara Bucureștiului, care își doresc un city break de relaxare cu servicii unice.

Pachetele sunt dedicate familiilor, cuplurilor și tuturor celor care își doresc să se deconecteze de la ritmul cotidian și să se relaxeze într-un loc unic pe continent.

Turiștii au posibilitatea de a-și personaliza pachetele, având mai multe opțiuni de plată disponibile, inclusiv cu tichete de vacanță. Ofertele cuprind cazare la hoteluri de top din București și acces la Therme, unde pot alege atât distracția în familie, cât și relaxarea si răsfățul în piscine, saune tematice și peste 40 de activităţi zilnice de wellness: show-uri Aufguss, peeling, aqua gym, aqua fun, yoga sau pilates.

Hotelurile incluse în acest moment în ofertă sunt Complex Herăstrău, Arc de Triomphe, Lido by Phoenicia, Ibis Gara de Nord, Ibis Erbas, Domenii Plaza, dar pe parcurs li se vor adăuga și alte unități de cazare. La cerere, turiștii pot beneficia de transport de la hotel la Therme și retur cu shuttle bus sau mașini electrice cu șofer Memento Green. Pachetele turistice pot fi achiziționate de pe christiantour.ro, din rețeaua Christian Tour și din agențiile partenere. Acestea pot fi achitate și cu tichetele de vacanță.

„Therme Bucuresti se bucură de o serie de superlative care îl fac unic în Europa, motiv pentru care a devenit o destinație în sine pentru vizitatori din zona Balcanilor, Marea Britanie, Germania, Italia, Austria sau Israel. Popularitatea lui internațională a crescut exponențial, însă același lucru se întâmplă și în interiorul țării. Numărul din ce în ce mai mare de români care vin din alte zone ne-a convins că e timpul să ne extindem oferta pentru cei care locuiesc în afara Bucureștiului și care își doresc o experiență de relaxare și wellness cum numai aici pot găsi”, declară Andrada Șeitan, Chief Communications Officer al Therme București.

„Avem clienți fideli din alte județe care ne vizitează de mai multe ori într-o lună. Avem familii din Miercurea Ciuc, Vatra Dornei, Maramureș, Satu Mare care vin periodic la Therme, cunosc deja personalul, ritualurile, activitățile, iar întâlnirea cu ei e o adevărată bucurie. Ne dorim să replicăm experiența asta pentru cât mai mulți români care aleg să-și petreacă vacanțele în singura destinație exotică din țară”, adaugă Andrada Șeitan.

Pe lângă piscinele cu apă termală curativă, saunele tematice, ritualurile Aufguss, toboganele spectaculoase și activitățile de relaxare și distracție pentru părinți și copii, turiștii se pot bucura de cea mai mare grădină botanică de interior, cu peste 1500 de palmieri și alte zeci de mii de plante aduse din țări exotice, cea mai mare plajă urbană din Europa, Sands of Therme, și parcuri-concept unice în România. Restaurantele cu meniuri speciale și pool-bar-urile asigură o experiență completă în interiorul Therme.

De la lansarea în anul 2016 și până în prezent, complexul Therme a beneficiat de investiții de peste 100 de milioane de euro și a fost vizitat de peste 3,5 milioane de clienți, dintre care circa 30% străini.



Despre Therme București

Therme este cel mai mare centru termal de wellness, relaxare și entertainment din Europa, construit greenfield. Situat la doar 10 minute de agitația orașului, Therme își propune să transforme o zi obișnuită din viața clienților săi într-o zi de vacanță. Împărțit în trei zone distincte, Galaxy, The Palm și Elysium, centrul are capacitatea de 4.000 de persoane simultan, la interior, și oferă experiența unei vacanțe complete, indiferent de vârstă sau preferințe. De la lansare, în ianuarie 2016, și până în prezent, Therme București a beneficiat de extinderi succesive și noi investiții. De la extinderea restaurantelor, noi terase, noi servicii, un nou corp Galaxy Relax și până la amenajarea celei mai mari plaje urbane din Europa, Sands of Therme, care se întinde pe 30.000 mp. În ianuarie 2019, Therme a lansat un nou concept de restaurant & lounge, inspirat de viața exploratorului Alexander von Humbold.