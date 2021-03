Derbiul etapei a XII-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal este unul județean și va opune echipele Bucovina Rădăuți și Foresta Suceava. Gazdele se află în acest moment pe primul loc al clasamentului cu 25 de puncte, în timp ce formația suceveană ocupă locul III cu 22 de puncte.

Rădăuțeanii au un moral foarte bun după victoria lejeră cu codașa CSM Pașcani, în vreme ce oaspeții vor să uite cât mai repede eșecul dureros cu Ceahlăul Piatra Neamț.

Pentru ambele grupări etapele a XII-a șI a XIII-a sunt edificatoare în ce privește soarta lor în perioada următoare. Foresta Suceava va juca cu Bucovina Rădăuți și apoi, pe ”Areni” cu Șomuz Fălticeni. Rădăuțenii, după jocul cu sucevenii, vor evolua pe terenul grupării Știința Miroslava.

Etapa a XII-a a Ligii a III-a de fotbal programează meciurile:

Bucovina Rădăuți – Foresta Suceava

Ceahlăul Piatra Neamț – Știința Miroslava

Șomuz Fălticeni – CSM Pașcani

Dante Botoșani – Bradu Borca

Hușana Huși – Sporting Vaslui

Clasament

1. Bucovina Rădăuți 11 8 1 2 26-10 25

2. Știința Miroslava 11 7 2 2 29-10 23

3. Foresta Suceava 11 7 1 3 22-7 22

4. Hușana Huși 11 7 0 4 16-11 21

5. Ceahlăul Piatra Neamț 11 6 1 4 17-11 19

6. Șomuz Fălticeni 11 5 3 3 16-12 18

7. Sporting Vaslui 11 4 1 6 11-17 13

8. Dante Botoșani 11 3 1 7 13-23 10

9. Bradul Borca 11 1 2 8 8-25 5

10. CSM Pașcani 11 0 2 9 8-33 2