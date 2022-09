Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, si omologul sau roman, premierul Nicolae Ionel Ciuca, au deschis lucrarile forumului investitional „Moldova – Romania: Capital Bridges” de la Bucuresti.

Primul Forum Moldova – Romania organizat la nivel inalt a avut ca tema centrala promovarea oportunitatilor oferite de pietele de capital.

Republica Moldova este cea mai noua tara candidata la Uniunea Europeana.

Romania este cel mai important partener comercial al Republicii Moldova si al doilea investitor de pe piata moldoveneasca.

Piata de capital din Romania se afla pe radarul unei comunitati extinse de investitori internationali si este inclusa in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente.

“Forumul Moldova-Romania Capital Bridges, unde am participat impreuna cu premierul Natalia Gavrilita, a fost un bun prilej sa reiterez sprijinul activ al Romaniei pentru implinirea visului Republicii Moldova: integrarea in familia europeana. In actualul context geopolitic si economic, plin de provocari pentru economiile Romaniei si Republicii Moldova, intarim puntile care ne unesc pentru a pune in valoare oportunitatile celor doua economii. Dezvoltarea relatiilor comerciale si promovarea investitiilor sunt esentiale pentru consolidarea Parteneriatului Strategic si pentru misiunea noastra care se va incheia atunci cand ne vom putea bucura impreuna de beneficiile statutului de membru al UE.”, a declarat Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ionel Ciuca.

“Evenimentul de astazi este despre construirea de poduri – intre tara mea si investitorii straini, intre afacerile moldovenesti si cele internationale, sau intre companiile moldovenesti, pietele de capital romanesti si cele din Europa. Dar cel mai important pod pe care am reusit sa-l construim pana acum este noul nivel al relatiei noastre cu Uniunea Europeana, dupa ce ni s-a acordat statutul de tara candidata la UE. Or, integrarea europeana ar fi busola care ne-ar ajuta sa indeplinim asteptarile cetatenilor nostri si ale companiilor care desfasoara afaceri in tara noastra. Avem nevoie de o piata de capital mai activa si de investitii, iar drept exemplu in acest sens ne este piata de capital din Romania – devenita o poarta de acces spre finantare pentru afacerile moldovenesti, si Bursa de Valori Bucuresti – care si-a dovedit clar potentialul de a fi un hub financiar regional, inclusiv pentru companiile moldovenesti care cauta capital de crestere.”, a declarat Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita.

Presedintele maib, Giorgi Shagidze: „Adresez multumiri Bursei de Valori Bucuresti, WOOD&Co, Raiffeisen Bank International si tuturor partenerilor nostri pentru sprijinul acordat pentru ca acest eveniment important sa aiba loc. Forumul este de o importanta majora atat pentru piata de capital a Republicii Moldova, cat si a Romaniei. De asemenea, vreau sa multumesc speakerilor si tuturor participantilor pentru interesul manifestat fata de Republica Moldova ca destinatie investitionala si oportunitatile date de noul statut obtinut recent de tara candidat UE. Este o onoare pentru maib, cea mai mare banca din Republica Moldova, sa contribuie la sustinerea tarii si a sectorului bancar, sa atraga investitori interesati de dezvoltarea afacerilor in Republica Moldova, sustinand cresterea durabila si sustenabila a economiei tarii.”

Presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga, a afirmat: „Romania s-a pozitionat ca un pol de stabilitate in regiune si este o destinatie atractiva din punct de vedere investitional. Avem convingerea ca experienta Romaniei, atat ca tara membra a Uniunii Europene, cat si ca piata emergenta in randul furnizorilor de indici reprezinta un avantaj competitional in fructificarea oportunitatilor de atragere de capital. Capitalul urmeaza oportunitatile acolo unde apar si Romania ofera multiple oportunitati de dezvoltare.”

Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase, a afirmat: „Piata de capital din Romania functioneaza conform celor mai inalte standarde europene, ofera vizibilitate internationala sporita in randul investitorilor prin statutul de piata emergenta si reprezinta o certificare importanta pentru companiile care sunt listate. Avem deja o prima companie din Republica Moldova listata la BVB si suntem increzatori ca alte companii care indeplinesc criteriile de listare isi vor face debutul pe piata din Romania.”Republica Moldova este cea mai noua candidata UE prin decizia Consiliului European din 23 iunie 2022 iar in perioada urmatoare, autoritatile din Republica Moldova isi propun sa convinga cat mai multi investitori sa vina in Moldova si sa participe la dezvoltarea tarii.