La o lună de când Cooperativa de energie a lansat proiectul de investiții in energie regenerabilă am reușit să strângem, doar cu ajutorul membrilor, 40% din suma totală de 2 milioane de lei.

Banii sunt necesari pentru achiziționarea unei firme furnizoare de electricitate, astfel încât cooperativa să poată intra direct pe piață ca furnizor de energie verde, cu certificate de origine.

Cei peste 800 000 de lei adunați pana acum au venit sub forma de împrumut de la membrii cooperativei. Si vor fi dați înapoi cu dobândă. 3,7% pe an, pentru un împrumut pe o perioadă de un an și 5,2% pe an, pentru un împrumut pentru o perioadă de cinci ani.

Cum funcționează proiectul de investiții?

Proiectul Investim in energie verde este în continuare deschis, până pe 16 aprilie, pentru oricine dorește să contribuie la tranziția către o energie curată, care nu poluează. Se poate investi orice suma, începând de la 500 de lei. Scopul fiind atingerea țintei de 2 milioane de lei necesara achiziționării firmei de furnizare.

Tot procesul se desfășoară online, rapid și transparent. Este nevoie doar de înscrierea în cooperativa înainte de a putea face tranzacția. Pentru detalii puteți consulta rubrica https://cooperativadeenergie.ro/investeste-in-energie-verde/.

De ce oameni simpli au ales sa investească într-o cooperativa de energie?

“E direcția în care trebuie sa ne îndreptăm, ca persoane, ca țară, ca planetă. Energia verde e cel mai logic și necesar pas care trebuie făcut. Iar ideea de cooperativa, de susținere reciprocă, poate convinge mult mai ușor nevoia acestui pas.” (Popa Nicușor)

“Am ales să investesc în Cooperativa de Energie pentru că vreau să contribui la o viață mai bună în Romania. În afara faptului că folosind energia verde se reduc poluarea și emisiile de CO2, foarte important pentru mine este forma organizatorică: cooperativă cu capital românesc. Cooperativa este modelul economic care are efectul pozitiv cel mai mare asupra comunității, asupra tuturor oamenilor, chiar si non-membri. În același timp nu se poate îmbunătăți durabil viața românilor fără întărirea capitalului autohton. Vorba cântecului: „Unde-i unul nu-i putere/La nevoi și la durere/Unde-s doi puterea crește” (Radu Seserman)

“Am investit in Cooperativa de energie pentru ca eu cred in viitorul verde. Cred ca energia regenerabila reprezintă singura noastră șansă ca umanitate. Deși trăiesc de mai mulți ani în afara granițelor țării, cred că și în România lucrurile trebuie să se schimbe.” (Oana Petrache)

“Am ales să investesc în Cooperativa de Energie deoarece am încredere că o astfel de investiție poate fi profitabilă. De când eram mic visam să îmi fac un parc fotovoltaic și prin această investiție îmi realizez parțial un vis. De asemenea intenționez să încep să consum doar energie verde pentru că sunt conștient că trebuie să ne schimbăm toți mindset-ul daca nu vrem să scape Pământul de noi.” (Andrei-Vasile Cort)

Unii dintre cei care au ales să devină investitori în energie verde s-au alăturat cooperativei în ultima lună. Adică de la anunțul public al lansării proiectului de investiții. Iar pentru asta vă mulțumim! Fără ajutorul presei, care a înțeles importanța tranziției la energia provenită de la soare, apa și vânt, oamenii poate că nu ar fi auzit de noi și poate că nu am fi reușit să strângem aproape jumătate din suma necesară atât de repede.

Și pentru că vrem să vă cunoaștem, pe voi, jurnaliștii care ați pus deja pe agenda momentului subiecte despre energia verde, cât și pe voi, jurnaliștii care intenționați să aduceți în atenția publicului astfel de teme, vă invităm la o discuție online, adaptată vremurilor pe care le trăim, luni 22 martie, ora 10:30.

Pentru a putea participa la întâlnire vă rugăm să vă înregistrați aici: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIucOCtqD0sGNYezG0lhBE0Z1GNnBqeyRi-

În cadrul evenimentului vom contura și contextul în care ne aflăm din punct de vedere al energiei regenerabile. Care sunt țintele de consum stabilite la nivel internațional, european și național. Unde se află România în raport cu obligațiile pe care le are. Și mai ales, vom discuta despre soluțiile pe care le avem cu toții la îndemână în lupta cu încălzirea globală.

Numai împreună putem crește nivelul de conștientizare al românilor despre schimbările climatice și efectele lor.

Cooperativa de Energie este un start-up inovativ, participativ și democratic, lansat în noiembrie 2019, după modelul european al cooperativelor de energie. În Europa, sunt peste 1.500 de cooperative de energie verde, comunități energetice, pentru a investi împreună în tranziția energetică de la combustibilii fosili la energia din surse regenerabile. Cooperativa de Energie face parte din federația europeană a cooperativelor de energie, RESCoop.eu.