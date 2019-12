Iulius Mall Suceava le oferă clienților săi un mix comercial complex, iar portofoliul său se îmbogățește constant cu branduri internaționale. De curând, experiențele de shopping au fost completate cu Douglas, unul dintre cei mai importanți retaileri de produse de frumusețe premium din Europa.

Recent, în Iulius Mall s-a deschis prima locație Douglas din orașul Suceava, care ocupă o suprafață de 235 mp. Noul magazin are un concept nou, bazat pe expunerea produselor în funcție de ritualuri de îngrijire dedicate unor nevoi specifice, permițând clienților o testare rapidă și o identificare mai ușoară a produselor potrivite lor.

La Douglas poate fi găsită o largă selecție de parfumuri de nișă, precum Xerjoff, Atkinsons London, The Merchant of Venice, TOCCA, Zarkoperfume, Le Couvent Maison de Parfum. De asemenea, sunt disponibile produse de îngrijire și machiaj foarte dorite – The Ordinary, Mario Bădescu, Ecooking, Hey Honey, Eisenberg Paris, Teaology, Missha, Neogen, Dr. Renaud, E.L.F.

„Există o dorință constantă a echipei IULIUS de a le oferi clienților o varietate de opțiuni de shopping, care să răspundă cererilor acestora. Douglas este un brand apreciat pretutindeni pentru selecția de mărci și serviciile ireproșabile. Ne bucurăm că, împreună cu partenerul nostru, am reușit să le aducem sucevenilor mult îndrăgitul Douglas, care se adaugă numeroaselor branduri internaționale pe care Iulius Mall Suceava le are în portofoliu” a declarat Oana Diaconescu, Head of Leasing IULIUS.

Magazinul Douglas din Iulius Mall Suceava vine în întâmpinarea clienților săi cu programul de fidelitate Douglas Beauty Card, care le oferă acestora beneficii și promoții. Pentru luna decembrie, Douglas a pregătit un adevărat univers al cadourilor de Crăciun, printr-o colecție amplă de produse și seturi de îngrijire, machiaj și parfumerie în ediție limitată, în ambalaje festive.

De la intrarea pe piața locală în 2007, Douglas operează 30 de magazine în 16 orașe din România, precum și un magazin online. În rețeaua IULIUS, brandul mai este prezent în Palas Iași, iar în Iulius Town Timișoara s-a extins și a inaugurat recent cea mai mare parfumerie din România a retailerului.

Despre Douglas

Douglas este unul dintre cei mai importanți retaileri de produse de frumusețe premium de pe piața europeană de profil, cu aproximativ 2.400 de magazine fizice și magazine online, în 26 de țări europene. Retailerul are un portofoliu de circa 50.000 de produse de înaltă calitate de la peste 650 de branduri de parfumerie, produse cosmetice decorative și produse de îngrijire a pielii, precum și suplimente alimentare și accesorii. Cu aproximativ 40 milioane de titulari de Carduri Beauty, Douglas derulează unul dintre cele mai mari programe de loializare a clienților din Europa. Oferind o gamă unică de servicii și consultanță de înaltă calitate, Douglas este una dintre cele mai importante companii de pe piața produselor de înfrumusețare, atât prin magazinele online, cât și prin cele fizice.

Despre Iulius Mall Suceava

Iulius Mall Suceava face parte din rețeaua națională de centre comerciale dezvoltate sub brandul Iulius Mall, alături de cele din Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Din portofoliul companiei IULIUS fac parte și ansamblul mixt Palas Iași, primul de acest tip din România, și cel de-al doilea proiect multifuncțional, Iulius Town Timișoara.

Iulius Mall Suceava are o suprafață de 51.500 mp și oferă un mix complet de retail și entertainment: peste 170 de magazine, branduri internaționale şi naționale, cel mai mare cinematograf multiplex Cinema City din nordul țării, cu 8 săli, food court, hypermarket Auchan, patinoar sezonier, numeroase opțiuni de relaxare și distracție, parcare cu o capacitate de peste 1.300 de locuri, multiple servicii și birouri ale instituțiilor publice. Destinația de shopping și recreere atrage anual aproximativ 10 milioane de vizitatori, inclusiv din județele învecinate și din Ucraina.