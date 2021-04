Azi, de la ora 10.15, CSU din Suceava va disputa meciul din cadrul etapei a XX-a cu CSM Vaslui. Partida va avea loc la Cluj-Napoca, acolo toate formațiile din primul eșalon valoric al handbalului românesc vor juca patru runde.

În afară de disputa cu vasluienii, elevii antrenorului Adrian Chiruț, vor întâlni ulterior HC Buzău, CSM Bacău și Magnum Botoșani.

”Ne-am pregătit cum am putu mai bine pentru acest turneu deosebit de important care se juca în această săptămână. Este dificil să păstrezi concentrarea jucătorilor în acest ritm dictat de pandemie. Pauzele au fost lungi, pentru ca apoi să se joace la o zi, două diferență. Din această cauză au apărut și inerente accidentări.

Noi nu vom putea conta la acest turneu pe turcul Baran Nalbaltoglu, accidentat serios. Totuși, atmosfera din cadrul echipei noastre este una bună, lucru demonstrat în ultimele două partide, cu CSM Focșani și Potaissa Turda. Dacă cu clujenii nu meritam nimic, cu gruparea vrânceană am pierdut cel puțin un punct.

Din acest motiv, sper ca norocul să ne surâdă un pic în acest turneu important. Primul meci este esențial pentru moral și un rezultat bun, ne poate face elan pentru celelalte dispurte. Îb primul meci de La Cluj vom întâlni CSM Vaslui și suntem hotărâți să facem tot posibilul pentru victorie.

La fel ca și noi, fiecare echipă vrea să scoată cât mai mult din partidele turneului clujean. Ne-am pregătit bine, am avut șansă vizavi de pandemia cu Covid-19 și avem ocazia să dovedim ce putem” a declarat antrenorul echipei CSU din Suceava, Adrian Chiruț.