Premierul României, Nicolae Ciucă, a vorbit într-o conferință de presă la Vicovu de Sus, despre noile plafoane și prețuri la energia electrică pentru consumatorii casnici și firme valabile de la 1 ianuarie 2023. ”Concluziile au fost stabilite, nu neapărat ieri. Ieri a fost o decizie pe care am luat-o pe marginea unor formate şi date de lucru pe care le-am avut împreună cu instituțiile care lucrează în domeniu şi au responsabilitatea pentru tot ceea ce înseamnă sectorul energetic din țara noastră și am convenit că vom continua să asigurăm prețul de 0,68 de bani pentru cetățenii care consumă până într-o sută de kilowați, 0,80 de bani pentru cei care consumă până în 255 de kilowați. Același preț va fi și pentru cei care consumă peste 255 până la acest plafon, dar ce depășește va avea un alt nivel de plată și este luată în calcul acea sumă pe care ați vehiculat-o, de 1,3 lei. De asemenea, pentru IMM-uri s-a stabilit să menținem acea sumă de un leu pe kilowatt, iar pentru marii consumatori, 1,3 lei, urmând ca toate aceste elemente tehnice să fie cuprinse într-un proiect de ordonanță de urgență”,a spus Ciucă. El a subliniat că aceste plafoane și prețuri vor fi valabile un an de zile începînd cu data de 1 ianuarie 2023.

”Este important să ne protejăm cetățenii vulnerabili, este important să ne protejăm IMM-urile. Ce este important? Să ne protejăm inclusiv consumatorii mari, pentru că practic, discutăm de competitivitatea produselor românești, care ne asigură menținerea în piață”, a mai spus premierul.