Elite Business Women – cea mai mare companie de antreprenoriat feminin din România – organizează Gala Women on Top Extreme, joi 16 mai 2019, începând cu ora 18.30, la Daimon Club din București.

În cadrul Galei Women on Top Extreme, se lansează Elite Business Women Affiliate Program & Elite Business Women Investment Fund, primul fond de investiții privat dedicat femeilor antreprenor, de la femei antreprenor pt femei antreprenor. Pentru că ne propunem că împreună să creștem segmentul IMM din România & global! Din 650.000 de companii în RO, doar 40.000 sunt profitabile, cu toate acestea atât în România cât și în Europa, economia este sustinută 95-97% de sectorul IMM.

Invitații de onoare și speaker-ii evenimentului sunt: Uca Marinescu (femeie explorator din România care a atins Polul Nord), Roxana Ciuhulescu (practicant sport extrem), Andreea Liptak Spiridon (filantrop) și Sergiu Neguț (investitor și decan al Maastricht School of Management din România). În cadrul Galei, la care vor participa femei-antreprenor de top din România, vom auzi cele mai întortocheate drumuri către succes, povești de viață ale unor oameni foarte talentați, care au găsit mereu motivații pentru proiectele lor. Panelul Women On Top Extreme pune în valoare femei care, prin ceea ce fac, mai ales într-o lume în care barbaţii deţin supremaţia, reuşesc să fie de top: Medici, Aviatori, Artişti de Operă, Sportive etc.

Bianca Tudor: “Am reușit chiar dacă mi s-a tot spus că locul femeii este la cratiță”

“La 19 ani îmi începeam cariera într-o companie multinaţională, ca data entry operator, venită din Târgovişte în București să studiez. La 22 de ani eram Director de Training în Junior Chamber International, la 24 ani eram cel mai tânăr Director Regional la nivel global în The Alpha Group International, iar la 26 de ani fondam Elite Business Women, care astăzi este un proiect în 5 ţări din Europa, pornit de la zero. În plan personal fac sport zilnic: alerg, practic scuba diving, parapantă, ahh da și sunt căsătorită, un alt sport extreme. De ce vă spun asta? Pentru că, deși evoluăm cu viteza luminii, tehnologic vorbind, trăim încă într-o lume sufocată de stereotipii sociale: ni se tot repetă că trebuie să ai “pile” ca să reușești, că trebuie să ai bani ca să faci bani, că locul femeii este la cratiţă. Realitatea este că din 750.000 de companii doar 240.000 sunt conduse de femei şi cea mai mare rată a șomajului este în rândul femeilor. Cum ar fi ca toată această infuzie de capital uman, de talent și competenţă (femeile absolvente de studii superioare sunt mai multe decât bărbaţii) să fie făcută în antreprenoriat? Asta înseamnă că următoarea putere economică a lumii nu ar fi India sau China, ci femeile implicate în afaceri”, declară Bianca Tudor, preşedintele ELITE Business Women.

La ora actuală, ELITE Business Women organizează conferinţe şi cursuri de training în domeniul antreprenoriatului, în ţară şi în străinătate, iar de 4 ani compania ajută alte firme conduse de românce să îşi extindă afacerea în Europa, prin evenimente de networking organizate în Portugalia, Belgia, Italia şi Marea Britanie. Detalii despre Gală: https://elitewomen.org/ele-au-reusit/.