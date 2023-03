Piața terapiei holistice din Europa a fost evaluată la 18,46 miliarde de dolari în 2019 și se estimează că va crește cu peste 5% în perioada 2020-2024. În România interesul oamenilor pentru dezvoltarea laturii spirituale a căpătat avânt în ultima perioadă, iar din ce în ce mai multe persoane sunt curioase și deschise spre acest domeniu.

Centrul WAYRA Astrae din România este un centru de dezvoltare personală și spirituală care oferă workshop-uri și terapii holistice facilitate de Monika Puiu, fondatoarea centrului, și echipa sa de colaboratori. Centrul este cunoscut pentru expertiza sa în aria de business și spirituală, permițându-i să ofere ghidare spirituală autentică, adecvată și personalizată pentru fiecare client în parte.

Pentru prima dată, Centrul WAYRA Astrae organizează un retreat de terapie cranio sacrală, spiritualitate, vindecare bio-dinamică, astrologie experiențială- o metodă după constelații familiale pe baza de astrograma ta- pentru români în Turcia! Călătoria spirituală începe în Alanya, un oraș frumos și fascinant, cu multe de oferit vizitatorilor, situat în provincia Antalya din Turcia. Este un oraș de coastă în apropierea Mării Mediterane și este cunoscut pentru plajele sale frumoase, istoria bogată și cultura vibrantă.

Pe parcursul șederii, participanții vor avea parte de îndrumare spre identificarea unui bun echilibru corporal între antrenament, terapie și petrecerea timpului liber, descoperirea nevoilor și modalitatea de a le exprima deschis. Mai mult decât atât, vor fi ghidați să își descopere blocajele și mijloacele prin care să le îndepărteze, cum să își asculte corpul și să capete încrederea că tot ce simt la nivel corporal este real, dar mai ales vor învăța cum să fie împăcați cu ei înșiși.

Cunoaște echipa de Terapeuți prezenți la Retreat

Monika Puiu deține expertiză de top în domeniul de business (în calitate de fost CEO de companie multinațională, cu 45 de ani de experiență în comerț internațional și management al afacerilor), iar în domeniul spiritual (Monika are studii personale de astrologie și 15 de ani de formare continuă cu Judy Hall și școala de astrologie evoluționară, 10 ani de formare în practici șamanice și formare personală cu vindecători din Peru, 1 an de formare și 2 ani de practică în cadrul școlii Pure Brief Coaching).

Anna Semenova este Osteopat, Terapeut Craniosacral, Terapeut Biodinamica, Terapeut Drenaj Limfatic, Trainer Pilates, Iubitor al naturii, inclusiv al oamenilor.

Mr. Kemal a obținut numeroase diplome, prin intermediul studiilor sale, în diferite domenii, inclusiv în informatică, media audio-vizual, design de jocuri, sport și fitness în diferite țări. Cu toate acestea, un accident de escaladă din 2016 l-a lăsat cu sindromul de stres post-traumatic, găsindu-și vindecarea prin terapia craniosacrală biodinamică.

Acum lucrează ca practician biodinamic în orașul său natal, Alanya, unde predă și îmbrățișează, de asemenea, stilul de viață biodinamic. Deși nu mai face alpinism, încă îi place să fie aproape de munți, unde găsește liniște și ascultă natura, elemente pe care le introduce în practica masajului.

