Cum abordezi elevii cu note mici, cum comunici cu cei mai dificili și neastâmpărați copii, cum să faci ca profesor să ai o relație bună cu părinții elevilor tăi sau cu colegii de cancelarie? Acestea sunt doar câteva dintre provocările cu care se confruntă profesorii și care au fost expuse în cadrul primului Simpozion Național „SuperPractici cu Mentalitate Deschisă”, alături de soluțiile identificate de dascălii SuperTeach

Profesorii cu mentalitate deschisă s-au reunit recent la Brașov la primul Simpozion Național „SuperPractici cu Mentalitate Deschisă”, eveniment ce promovează bunele practici rezultate din aplicarea instrumentelor și principiilor Mentalității Deschise în Educație®. Astfel, cadre didactice din toată țara s-au întâlnit offline și online pentru a face schimb de experiențe și bune practici din activitatea cu copiii, părinții sau colegii de cancelarie, punctând situații soluționate prin aplicarea unor instrumente și cunoștințe dobândite prin parcurgerea Programului ”Mentalitate Deschisă în Educație”. Programul este creat de Institutul Arbinger din SUA, lider global în schimbarea mentalității, și susținut în România de Institutul Dezvoltării Personale și SuperTeach, fiind acreditat de Ministerul Educației.

Un număr de 800 de profesori au absolvit Programul de Mentalitate Deschisă în Educație (MDE), iar 51 sunt facilitatori, fiind astfel în măsură să organizeze la rândul lor cursuri în comunitățile locale. Simpozionul de la Brașov, coordonat de profesorii SuperTeach Carmina Vakulovski și Ana Stoica, a fost dedicat absolvenților Programului MDE, la nivel național și va fi urmat și de alte evenimente ce vor facilita schimbul de experiență între profesori în comunitățile de practică locale. La eveniment au participat alături de profesorii români și Seth Wilkins – profesor și Education Lead, Institutul Arbinger UK, precum și Mike Merchant – Senior Executive Consultant, Institutul Arbinger, SUA.

Elevii performanți, cei mai buni profesori pentru colegii cu note mici

Profesoara Margareta Adela Anța, de la Școala gimnazială Popeni, Vaslui, le-a împărtășit colegilor din experiența sa de dirigintă la o clasă a VIII-a din mediul rural, unde a ajuns după 20 de ani de activitate la o școală de top din Bihor: ”Inițial, priveam copiii din clasa mea prin prisma experienței mele de la Bihor, ceea ce era o greșeală uriașă. Când am abordat elevii cu mentalitate deschisă, am reușit să mă pun în pielea lor și să descopăr nevoile cu care se confruntă, problemele și traumele pe care le poartă”. Profesoara a explicat cum a ajuns să aplice instrumentele de mentalitate deschisă la clasă și astfel să ajute 9 copii din cei 12 aflați în situația de a rămâne repetenți să își îmbunătățească semnificativ rezultatele școlare. ”Am aplicat instrumentul VAM – văd, ajustez, măsor – și astfel am aflat care sunt nevoile și obiectivele fiecărui copil, am discutat cu elevii, profesorii și părinții. Am cerut ajutorul celorlalți elevi din clasă, care au fost extraordinari și au ajutat la organizarea de activități remediale pentru colegii lor. Copiii cei mai buni la matematică și engleză s-au întâlnit săptămânal cu cei 12 elevi pentru a face lecții”, a povestit Margareta Adela Anța.

La rândul său, Ana Bordan, profesor pentru învățământul primar și facilitator Mentalitate Deschisă în Educație, a identificat în rândul elevilor săi nevoia de a-și dezvolta stima de sine și încrederea îi ei, de aceea a gândit un proiect de Public Speaking pe care l-a prezentat și profesorilor de la Simpozionul ”SuperPractici cu Mentalitate Deschis”. ”Acest proiect, în cadrul căruia am aplicat două instrumente de mentalitate deschisă – VAM și Piramida Influenței, se referă concret la mijloace de ajutorare pentru depășirea emoțiilor și fricilor în expunerea în fața publicului a unui discurs tematic, cu scopul de a-și dezvolta stima și încrederea în sine, precum și reziliența emoțională”.

Adriana Bârcean, facilitator Mentalitate Deschisă în Educație, profesor de engleză în Deva, a expus un alt tip de provocare întâmpinată ca profesor: ”Provocarea mea cea mai mare a fost să învăț să îmi spun mie da și celorlalți nu, măcar uneori, într-o stare de oboseală cronică, în care eram implicată în foarte multe activități profesionale, dar și acasă (având 4 copii). Am aplicat instrumentul VAM și am văzut haosul în care eram. M-am organizat, am măsurat impactul și am început să văd măreția din mine. Astfel, a scăzut starea de îndoială cu privire la competența mea profesională, starea mea de sănătate s-a îmbunătățit și am început să aleg cu asumare ce pot face și ce nu”.

Cum sunt elevii ai căror profesori au absolvit Programul de Mentalitate Deschisă în Educație, a explicat Florina Zecheru, profesor pentru învățământul primar la Școala SuperTeach din Constanța, Școala nr. 28 „Dan Barbilian”:”Sunt curioși, veseli și dornici de învățare. Vin cu bucurie la școală și au curajul de a spune ceea ce gândesc, argumentat. Sunt empatici și mai atenți la nevoile celor din jur”.

Toți profesorii participanți, absolvenți ai Programului Mentalitate Deschisă în Educație, au prezentat situații inedite și provocatoare din experiența școlară, alături de soluțiile identificate și rezultatele obținute, astfel încât să fie exemple de bună practică pentru toate cadrele didactice.

”Înlocuiți frustrarea cu grijă și compasiune și veți vedea rezultatele”

Cristina Gheorghe, co-fondator SuperTeachși președinte al Institutului Dezvoltării Personale le-a vorbit profesorilor participanți despre importanța rutinei, ca disciplină și mod de a atinge performanța: ”Rutinele sunt foarte bune atât la copii, cât și la adulți. Rutina ține de disciplină și dacă nu ai rutină nu poți face performanță, e ceva ce vedem clar în sport, însă se aplică în toate domeniile. De aceea ori de câte ori ne confruntăm cu o provocare dificilă la școală și nu numai, este important să avem o rutină și să ne gândim ce să facem, ce instrumente de mentalitate deschisă să folosim. Dacă aplicăm instrumentele potrivite, vedem cu siguranță și rezultatele”.

Mike Merchant – Senior Executive Consultant Institutul Arbinger, SUA, a intervenit în cadrul Simpozionului cu un mesaj motivațional pentru dascăli:”Cel mai bine învățăm de la cei care învață așa că vă recomand să fiți curioși în privința elevilor voștri și să înlocuiți frustrarea cu grijă și compasiune, apoi veți vedea rezultatele”.