MINA Pop-up Iași lansează pe 10 septembrie în premieră, de la orele 19:00 și 20:15, spectacolul de dans imersiv [IN BETWEEN]. O reprezentație fascinantă vizual și o experiență multimedia colectivă, show-ul este conceput și regizat de Bobi Pricop alături de coregraful Filip Stoica, asistat de Simona Dabija, într-un spațiu sonor creat de Alexei Țurcan, pentru care universul vizual digital este semnat de Les Ateliers Nomad. Proiectul este co-finanțat de Ministerul Culturii.

Bobi Pricop este unul dintre cei mai apreciați regizori ai generației sale, fiind pe lista de nominalizări a Premiului Europa pentru Noi Realități Teatrale Noi și având multiple nominalizări la premiul UNITER pentru Cea Mai Bună Regie. Din 2019 organizează festivalul Theater Networking Talents. Printre cele mai recente spectacole ale sale se numără Solaris la Teatrul Excelsior din București, Neînțelegerea la Teatrul Național din Sibiu, Lecția laTeatrul Național din Craiova și Neliniște la Teatrul Odeon din București.

Eroii spectacolului sunt zece dansatori și acrobați care ne poartă alături de ei într-o aventură imersivă uluitoare, între mai multe dimensiuni, în care explorăm simbioza dintre uman și artificial.

Printre performerii spectacolului se numără și Dumitru Roșca, acrobat la Circul Metropolitan, fiind fost gimnast de performanță cu multiple premii naționale și internaționale. Până în prezent a obținut 5 titluri de Campion Național, 4 de Campion Mondial și încă 2 Recorduri Mondiale pentru scorurile dobândite în execuția sa. Georgeta Corca, care interpretează un dans la bară în spectacolul [IN BETWEEN] are o experiență de peste 15 ani în domeniul artelor contemporane și deține Recordul Național pentru cel mai bun scor la categoria Pole Sport Feminin. Doi ani consecutivi, Geta a fost laureată cu titlul de Atletă a Anului în cadrul Campionatului Mondial de Pole & Aerial Sports IPSF, devenind unul dintre principalii promotori ai acestei discipline și contribuind la schimbarea mentalității și eliminarea stigmatului asociat dansului la bară.

Gândit ca un basm hi-tech, [IN BETWEEN] propune audienței o experiență multisenzorială a conexiunilor. Își învită spectatorii să exploreze universuri interioare, să experimenteze îmblânzirea tehnologiei și să treacă granița dintre real și virtual, dintre corp și avatar.

Prin îmbinarea dansului contemporan, acrobațiilor și noilor media, acest spectacol ne încurajează să ne aventurăm în „necunoscutul” digital, o prezență din ce în ce mai palpabilă în viețile noastre, la limita dintre (supra)natural și extraordinar.

Piesa durează 45 de minute, iar biletele sunt disponibile pentru achiziționare pe site-ul muzeului. Cele două spectacole vor începe la orele 19:00 și 20:15. Pentru mai multe informații și detalii despre programare, vă invităm să ne vizitați pe minamuseum.com.

MINAPop-Up este găzduit într-un cort de 450 mp, cu proiecții 360°, amplasat în colaborare cu Palas Campus Iași pe strada Iancu Bacalu, la doar 10 minute de Palatul Culturii.

Biletele pentru MINA și MINA Pop-Up sunt disponibile pe site-ul oficial al muzeului, la secțiunea bilete. Pentru mai multe informații și detalii despre program,vizitați www.minamuseum.com/minapopup/.

Proiect cultural co-finanțat deMinisterul Culturii.

Parteneri principali: George.BCR, Kaufland România. Parteneri secundari: Daikin și Epson.

Despre MINA

MINA este primul spațiu imersi vdin România și cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. Muzeul combină arta și tehnologia într-un spațiu senzorial pentru toate vârstele și are ca scop creșterea consumului cultural și a calității producției culturale în România. Prin acest spațiu multifuncțional, dotat cu tehnologie de ultimă generație, extindem granițele colaborărilor multidisciplinare și internaționale care sprijină inovația și digitalizarea. MINA este un proiect conceput de OneNight Gallery și LePetit. Partenerii proiectului sunt George.BCR, Kaufland România, Epson România, NVIDIA și Schweppes. În 2024, MINA a lansat MINA Pop Up, ediția itinerantă ce aduce arta digitală și noile tehnologii în trei mari orașe din România: Cluj-Napoca (19 aprilie – 2 iunie), Iași (13 iunie – 10 septembrie) și Timișoara (4octombrie – 7 ianuarie).