Primul sucevean infectat cu noul coronavirus s-a vindecat şi urmează să se întoarcă acasă. Este vorba deaspre un bărbat din Mălini, în vârstă de 71 de ani. Potrivit unor informaţii, neoficiale încă, ultimele teste făcute de băbat au ieşit negative la noul coronavirus. Bărbatul din Mălini se întosese la finalul lunii februarie din regiunea Lombardia din Italia, intrând în autoizolare la domiciliu. Pe data de 2 martie el s-a prezentat la secţia de boli infecţioase a Spitalului Judeţean Suceava, având simptome de infectare cu noul coronavirus. El a fost ulterior transferat la Clinica de Boli Infecţioase de la Iaşi, unde a fost tratat.

