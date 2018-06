Dubaiul gazduieste multe minuni realizate de oameni. Cele mai importante pana acum sunt: cel mai mare mall din lume – Dubai Mall, cea mai mare insula artificiala din lume – Palm Jumeriah sau cea mai inalta cladire din lume, cunoscutul Burj Khalifa, inalt de 828 de metri.

In curand, se va adauga un alt proiect ambitios, tot in Emiratele Arabe Unite, Dubai. Mai exact, primul zgarie nori rotativ din lume, un proiect al arhitectului David Fisher, de la Dynamic Arhitecture, ce se se va numi Dynamic Tower.

Dynamic Tower Dubai va avea 80 de etaje, care se rotesc la 360 de grade, la fiecare 90 de minute

Proiectul ambitios al renumitului arhitect italian prevede construirea in orase din lumea intreaga a unor zgarie nori, impresionanti nu doar prin inaltimea lor, ci si datorita faptului ca privelistea oferita de acestea se va schimba o data la o ora si jumatate, cu ajutorul tehnologiei ce permite rotirea fiecarui etaj.

Proiectul inovativ, intitulat Dynamic Tower, prevede crearea unui turn de 80 de etaje, de 420 de metri in Dubai, cu etaje care se rotesc la 360 de grade, in jurul unei structuri din beton, la fiecare 90 de minute. Arhitectului i-a venit ideea construirii unor astfel de zgarie nori, care isi schimba continuu forma, cu multi ani in urma, in timp ce privea Turnul Olimpic din New York, din apartamentul unui prieten.

Cea de-a doua cladire rotativa este prevazuta a fi construita in Rusia, potrivit creatorului proiectului David Fisher, din Florenta, proprietarul Rotating Tower Tehnology. Apoi sunt vizate orasele Londra, Paris, Roma, New York si Miami. Aici se vor construi alte turnuri asemanatoare.

Costurile realizarii turnului Dynamic Tower din Dubai sunt estimate la aproxiamtiv 355 de milioane de lire sterline.

Dynamic Arhitecture spera ca Turnul Dynamic sa fie inconjurat de orizontul Dubaiului pana in anul 2020.

Podelele rotative ale cladirii ar fi doar una dintre inventiile arhitectului Italian. Tehnologia inalta, ce sta la baza intregii constructii, le-ar permite locuitorilor acestor apartamente unice sa le roteasca doar prin comanda vocala.

Fiecare dintre aceste turnuri este realizat in asa fel inca sa se sustina singur, generand electricitate de la vant si energia solara. In jur de 79 de turbine eoliene sunt amplasate orizontal intre etaje si panourile solare de pe acoperis pentru a produce energie suficienta alimentarii turnului.

Podelele turnului vor fi unitati prefabricate, realizate din materiale de otel, aluminiu si fibra de carbon.

In plus, locatarii acestor apartamente vor beneficia si de un lift special, construit in interiorul cladirii, care sa le transporte masinile la etajul unde locuiesc, chiar langa apartamentele lor. Inca nu este clar care va fi costul acestui proiect masiv, dar Dynamic Arhitecture spune ca pretul pentru un astfel de apartament variaza intre 4 si 40 de milioane de dolari.

David Fisher spera ca, odata cu realizarea acestui proiect, arhitectii din lumea intreaga isi vor schimba modul de a percepe lucrurile, in ceea ce priveste realizarea cladirilor si munca pe care o fac ei.

“Un arhitect ar trebuie sa proiecteze cladiri care sa se adapteze la viata. Sa se adapteze spatiului nostru, functionalitatilor si nevoilor noastre, care se schimba continuu si chiar la simtul nostru de frumusete, in continua miscare”, a spus arhitectul David Fisher.

Surse: Baumaschinentomi – Piese utilaje si Baumaschinentomi – constructii