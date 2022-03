În data de 19 martie în interval de 24 de ore, la nivel naţional, prin punctele de frontieră au intrat în România 68.161 de persoane, dintre care 10.699 cetăţeni ucraineni (în scădere cu 4,3% faţă de ziua precedentă).

Pe la frontiera cu Ucraina au intrat în România 5.390 cetăţeni ucraineni (în ușoară scădere cu 0,6%), iar pe la cea cu Republica Moldova au întrat 3.588 cetăţeni ucraineni (scădere cu 13,6%).

De la declanşarea acestei crize, până la data de 19.03.2022, ora 24.00, la nivel naţional, au intrat în România 491.165 cetăţeni ucraineni.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating