Prince George a luat lecții de tenis de la campionul elevețian Roger Federer, joi, potrivit contactmusic.com.

Cel mai mare copil al Ducelui și al Ducesei de Cambridge a primit o lecție privată de tenis de la faimosul jucător elvețian, după meciul pe care acesta l-a jucat la Wimbledon, joi.

Potrivit revistei Hello!, Federer – care are, la rândul său, patru copii – a spus despre abilitățile prințului George, în vârstă de cinci ani: „În acest stadiu, totul este despre atingerea mingii; e bine deja. La fel și în cazul băieților mei. Cred că am și câștigat un mic avantaj, pentru că am petrecut timp cu el. Sunt singurul jucător de tenis profesionist pe care l-a întâlnit. Te influențează puțin în alegerea jucătorului tău preferat.”

Starul a mai spus că speră ca prințul George să continue cu acest gen de sport. „Îmi place să văd că este interesat de tenis sau de orice fel de sport… mamei lui i-a plăcut mereu tenisul. Sper că va rămâne la fel de pasionat și peste câțiva ani.”, a adăugat el, potrivit sursei citate.